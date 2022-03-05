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    首頁　>　臺北市

    太魯閣事故受損最重2節車廂 擬保存於台鐵員工訓練中心

    台鐵太魯閣號事故受損最嚴重的車輛，未來將保存在台鐵員工訓練中心。（資料照）

    台鐵太魯閣號事故受損最嚴重的車輛，未來將保存在台鐵員工訓練中心。（資料照）

    2022/03/05 13:52

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵太魯閣號事故受損最嚴重的車輛，未來將保存在台鐵員工訓練中心。交通部長王國材、台鐵局長杜微今日會同罹難者家屬代表、太魯閣眼淚發言人王薇君等人，赴富岡會勘事故車輛暫置處所、未來員訓中心及事故教育館場址。

    台鐵局主任秘書陳裕謀表示，預計3月底先將事故受損最嚴重的7節、8節車廂移至富岡基地暫存地點，待2027年富岡員工訓練中心、事故教育館啟用後，再將教材內容結合事故車輛實體展示，發揮最大警惕效用。

    行政院長蘇貞昌今年2月10日接見0402太魯閣號事故罹難者家屬代表，家屬提出保留第7、8節事故車廂的訴求，蘇貞昌指示台鐵保留該車廂在台鐵員工訓練中心，並清楚記錄事故發生的經過做為追思及教育訓練教材，記取教訓使事故不再發生。

    陳裕謀表示，因為事故官司目前尚未結束，車輛還需要當成證據妥善保存，日前已請示國家運輸安全調查委員會，確認可以移動至富岡基地暫存地點，但不得有任何變更，一定要保持事故車輛原貌。目前正規畫從和仁站海側，透過公路運輸方式將車輛運送至富岡基地。

    對於員訓中心、事故館只保存第7、8節車廂，陳裕謀說，因為這兩節車廂受損最嚴重，能看出事故嚴重性，具有警惕效果，激起員工對安全的重視。未來除靜態展示之外，也會請當時搶救、搶修人員錄製影片表達心聲，若罹難者家屬願意的話，也會請他們表達心聲，讓同仁不只看到靜態展示，也有動態畫面能了解事故當時的情況。另外，未來的事故教育館除太魯閣號事故外，普悠瑪號新馬事故也會有相關靜態介紹展示。

    太魯閣號事故受損嚴重車廂3月底將先移至富岡基地，王國材今與罹難者家屬代表共同會勘。（台鐵局提供）

    太魯閣號事故受損嚴重車廂3月底將先移至富岡基地，王國材今與罹難者家屬代表共同會勘。（台鐵局提供）

    王國材今與罹難者家屬代表共同會勘車廂放置地點。（台鐵局提供）

    王國材今與罹難者家屬代表共同會勘車廂放置地點。（台鐵局提供）

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