標槍飛彈烏俄戰事建功 我國採購400枚明後年各交運200枚

標槍飛彈（右方）發射後，先以低延彈道飛行，接著突然拔高，再以攻頂模式由上往下，精準摧毀目標。攻頂模式的精彩火線，由海軍在陸戰隊參與三軍聯合測考時全程記錄下來，畫面極為震撼。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2022/03/05 11:36

〔記者羅添斌／台北報導〕烏克蘭軍隊丶人民積極抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭軍人在各個戰場成功以標槍飛彈擊毀俄軍戰軍，阻擋俄軍長驅直入，我國軍方目前已有相當數量的標槍飛彈，並向美方增購400枚新型標槍飛彈，將在112丶113年各運交200枚到台灣，可有效強化台灣的反裝甲戰力。

我國是以34億2726萬9千元的預算規模，向美方採購新型標槍飛彈系統42套丶飛彈400枚，預算數字是包括建立訓練能量丶整體後勤支援丶美方支援服務以及各式備份料件等等在內。新型標槍飛彈不僅會配賦在外島及中南部部隊，大台北的防衛部隊也將部署這款中程反裝甲飛彈。

軍方官員今天指出，400枚標槍飛彈及42套系統，原訂於111年一次全數運交台灣，後經台美雙方協調後，已調整交貨的期程及數量，改為在112丶113年各運交200枚到台灣，這項調整作業已在111年度國防預算書中說明。

標槍飛彈（FGM-148 Javelin）是美國研製的一種2人操作的反裝甲（反制戰甲車）飛彈，以飛彈彈體及可重複使用的發射器為一套系統，對敵方裝甲車輛具有強大的殺傷破壞力，由於重量較重，一般均為坐在地面上發射，有效射程可達2500公尺丶最大射程為4750公尺，由於摧毀力強，可從戰車頂部攻擊，有著「戰車殺手」之稱。

國防部指出，國軍現役標槍飛彈系統構型老舊，裝備妥善率及飛彈可靠度將逐年遞減，因此籌購新型標槍飛彈系統及飛彈，以維持反裝甲部隊戰力。國防部表示，標槍飛彈實彈射擊訓練，皆依國軍年度演訓規劃，配合漢光演習及聯勇操演等時機，於各作戰區實彈操演場地（如台中甲南海灘丶澎湖等）丶屏東三軍聯訓基地及九鵬基地等實施，迄今執行狀況良好，沒有因為場地限制影響實彈射擊訓練。

美國售台400枚新型標槍飛彈，將在112丶113年各交運200枚給台灣。圖為漢光演習在甲南海灘進行陸軍標槍飛彈實彈射擊。（資料照）

陸軍澎防部曾在臉書專頁發佈照片，官兵正在清點各式彈藥庫儲，當時庫房整排滿滿都是標槍飛彈，讓網友大讚國軍反裝甲戰力雄厚。（圖：取自澎防部臉書專頁）

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