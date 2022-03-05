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    恐引發兒童神經發育異常 台灣擬2026年全面禁用「陶斯松」

    農委會預告陶斯松將列為禁用農藥。（資料照）

    農委會預告陶斯松將列為禁用農藥。（資料照）

    2022/03/05 11:48

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會近年力推化學農藥10年減半政策，其中被認為會影響兒童發展、導致胎兒腦部缺陷的殺蟲劑「陶斯松」已預告將分3階段期程禁用，今年4月15日起禁止輸入與製造，2024年1月1日起禁止加工及分裝，2026年1月1日起禁止輸出、販賣與使用，也就是說我國將於2026年全面禁用陶斯松。

    陶斯松於1985年引進台灣後，因為便宜、好用，過去是台灣農民最常用的農藥之一，甚至曾是殺蟲相關化學藥劑金額排行榜首位。

    毒物學權威、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，陶斯松屬於有機磷劑，毒性高、用量大，若接觸到過量的陶斯松，會讓人有頭痛、噁心、腹瀉、心悸、流口水、視力模糊，甚至神智不清等症狀；另外，陶斯松也容易引起兒童神經的異常，導致注意力不集中，也有強烈證據顯示，陶斯松和過動症、自閉症、智力下降等有相關，歐盟已全面禁用，美國也規定不得在所有食物中檢出陶斯松殘留。

    農委會防檢局將「陶斯松」列為限用農藥，並於2019年2月大幅刪除陶斯松在蔬果上的使用範圍，包括國人攝食量較大的作物種類，如水稻、蔬菜類，以及柑橘類、荔枝、龍眼等水果，為了保護農民與消費者，該局依《農藥管理法》第18條修法，將進一步分3階段禁用陶斯松，預計2026年全面禁用。

    防檢局副局長鄒慧娟說，陶斯松列為限用農藥後，使用情況呈現減少趨勢，從2017年448噸、2018年328噸、2019年255噸、2020年302噸、2021年278噸。

    鄒慧娟說，陶斯松分3階段期程禁用後，農委會已盤點替代防治方法提供農民使用，包含鼓勵農民使用誘蟲燈、免登資材、生物農藥，各區農改場，或儲備植物醫師都可以提供諮詢服務。

    姜至剛表示，10年化學農藥減半絕對是對的方向，許多化學農藥如果超過殘留標準，會逐漸累積在體內造成慢性影響，他建議全面禁用陶斯松的時間可以更提前，尤其陶斯松也是環境用藥，會用來防治白蟻、蟑螂、蚊子、火蟻等，如果環境噴灑有機磷等化學藥劑，土壤中的昆蟲、蚯蚓等在噴灑藥劑的2週後還是會呈現些許中毒情況。

    目前全面禁用陶斯松的國家有歐盟、加拿大、美國、阿根廷、泰國，中國則是禁止使用於蔬菜作物；農委會指出，預告陶斯松為禁用農藥是為了盡速保障農產品食安與國人健康，因此該案預告時間縮短為30天，預計4月15日第一階段就會上路。

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