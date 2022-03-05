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    唯一擁3顆衛星「慫女星」明日最近地球 北市天文館捕捉蹤跡

    北市天文科學教育館3月2日下午5時32分，以位於新墨西哥州望遠鏡所拍攝的130號慫女小行星（圖左圓圈，圖右為同星區歷史影像）。（北市天文館提供）

    北市天文科學教育館3月2日下午5時32分，以位於新墨西哥州望遠鏡所拍攝的130號慫女小行星（圖左圓圈，圖右為同星區歷史影像）。（北市天文館提供）

    2022/03/05 11:10

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕天文學家已經發現超過100萬顆型態各異的小行星，其中編號130號的慫女星（Elektra）是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星，台北市立天文科學教育館表示，慫女星將於3月6日最接近地球，距離4億公里之遙，估計亮度僅約2.5等，但天文館日前已透過大型望遠鏡捕捉其蹤跡。

    天文館指出，慫女星於1873年2月17日由天文學家Christian Peters在紐約利奇菲爾德天文台發現，是一顆長約262公里、寬約164公里，排名第15大的小行星，以5.53年的週期環繞太陽，對地球不具有撞擊威脅。

    天文學家在2003年8月中發現「慫女星」的第一顆衛星，2014年又發現兩顆，天文館表示，2014年發現的第2顆衛星遲遲未確定其軌道，直至去年11月初才被確認並正式公布，因此成為太陽系內第一個確認有3顆衛星軌道的小行星。據推測這些衛星都是慫女星受到撞擊時所產生的碎塊。

    天文館還表示，「慫女星」的3顆衛星都很小、亮度均非常微弱，直徑分別只有6.0公里、2.0公里、1.5公里，其中最內圈、直徑1.5公里的衛星就是近期發表的第三顆衛星，因過於接近慫女星本體，其亮度比慫女星暗1萬5千倍，非常難以觀測，因此使用地面業餘望遠鏡是不可能看見的。

    慫女星及其3顆衛星軌道示意圖。（北市天文館提供）

    慫女星及其3顆衛星軌道示意圖。（北市天文館提供）

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