台大校園徵才 預估提供2萬5千多個職缺

國立台灣大學今日舉行校園徵才企業博覽會，共有312家企業參與，預估提供2萬5千多個職缺。（記者方賓照攝）

2022/03/05 12:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今日舉行校園徵才企業博覽會，共有312家企業參與，預估提供2萬5千多個職缺、上萬人次參加，今年同步增設互動式「虛擬數位徵才博覽會平台」，今起至月底線上開放，方便企業亦可於線上徵才網站，辦理攤位招募活動、線上說明會等，與參與學生即時互動。

台大校長管中閔表示，感謝台達電子董事長海英俊及今天參與的所有企業，讓台大學生們有更多機會瞭解產業脈動，進而選擇志趣相符的工作機會。

校方說明，面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後疫情時代，不僅線上學習已成為日常，學習模式有所改變，產業趨勢和企業用人也更重視跨域和快速的適應力。台大在「未來大學」計畫推動領域專長和校院學士，希望學生能有更多機會打破現有框架，有脈絡的跨域學習。

此外，台大正規劃「產業學苑」，希望能與企業達成新合作模式，打破產業和學校間的藩籬，使台大學生能找到心中理想的企業，企業亦能找到需要的人才。

徵才會場分為資訊科技、金融、集團、多元產業、國際產學聯盟會員專區、國際人才培育專區及人力仲介業專區等7個展區，共312家企業參加，企業博覽會442個攤位（計284家企業）、公司說明會74家及6家企業參訪，預估提供2萬5千多個職缺。今年增設國際人才培育專區，提供外籍學生就業的新管道。

台積電預計今年將徵才超過8000人，首站校園徵才是參加台大今日博覽會，透過現場擺設攤位提供職涯諮詢，為因應業務成長與技術開發需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料等科系的碩士和博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入，包括桃園、新竹、台中、台南及高雄都有人才需求，碩士畢業新進工程師平均整體薪酬年薪上看200萬元。

英業達預計今年網羅超過1000位創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀人才，今日亦在台大校園徵才。

台大校園徵才博覽會，台大校長管中閔、台達電董事長海英俊出席。（記者方賓照攝）

國立台灣大學今日舉行校園徵才企業博覽會，共有312家企業參與。（記者方賓照攝）

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