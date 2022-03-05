為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高鐵結合21家飯店 即起至4/15推「搭高鐵．送住宿」產品

    高鐵結合21家飯店，即起至4月15日推「搭高鐵．送住宿」產品。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵結合21家飯店，即起至4月15日推「搭高鐵．送住宿」產品。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2022/03/05 10:24

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司結合21家飯店，即日起至4月15日推出熱銷產品－「搭高鐵．送住宿」高鐵假期2日自由行專案，高鐵公司表示，民眾購買高鐵車票搭配專案飯店，住宿通通0元起，合作飯店地點涵蓋台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東，包含喜來登、君品、晶華、君悅及墾丁福華等知名五星級飯店；以左營出發兩人同行為例，入住台北君品酒店或喜來登大飯店，每人只要2980元起，等同高鐵標準車廂對號座左營－台北來回票價，就可免費住宿五星級飯店一晚。

    台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」優惠專案，透過高鐵假期網站及13家高鐵特約旅行社販售，產品內容均包括高鐵來回車票及一晚精選飯店住宿，即日起至4月15止購買，並於5月31前入住指定飯店，住宿費0元起。以兩人同行為例，從台北出發入住高雄鈞怡大飯店、寒軒國際大飯店，或高雄出發入住和逸飯店忠孝館或民生館，每人通通只要2980元起；高雄出發入住台北五星級的晶華酒店、君悅酒店，每人只要3300元起。另外，現在購買每房再贈yoxi計程車乘車金最高615元。

    此外，針對喜愛「高速．慢活」旅遊體驗的旅客，高鐵公司也透過異業結盟，推出高鐵假期「藍皮解憂號」豐富行，精選5條熱門路線，供旅客自由選擇，內容包括高鐵來回車票、藍皮解憂號乘車手環與紀念車票，午餐及人員導覽通通安排妥當，還加贈紀念禮品；旅客抵達高鐵左營站後，先搭乘專車前往枋寮，再轉乘「藍皮解憂號觀光列車」，可以一路走訪多良、太麻里等秘境車站，或選擇南迴藝術季、金崙部落導讀等行程，更可透過搗小米活動體驗原住民的文化記憶。

    「搭高鐵．送住宿」入住台北君品酒店，每人只要2980元起。（圖：台灣高鐵公司提供）

    「搭高鐵．送住宿」入住台北君品酒店，每人只要2980元起。（圖：台灣高鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高鐵清明連假加開133班次 3/4開放訂票
    2022/03/02 10:12

    高鐵清明連假加開133班次 3/4開放訂票
    抓到！謝承均高鐵貼緊八點檔女神 恩愛畫面全被拍
    2022/02/26 14:35

    抓到！謝承均高鐵貼緊八點檔女神 恩愛畫面全被拍

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    若接獲確診旅客 高鐵列車組員演練穿脫防護衣
    2022/02/23 12:21

    若接獲確診旅客 高鐵列車組員演練穿脫防護衣
    茶葉袋藏安毒 男搭高鐵「南毒北運」被起訴
    2022/02/22 12:27

    茶葉袋藏安毒 男搭高鐵「南毒北運」被起訴

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播