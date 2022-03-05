高鐵結合21家飯店 即起至4/15推「搭高鐵．送住宿」產品

高鐵結合21家飯店，即起至4月15日推「搭高鐵．送住宿」產品。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2022/03/05 10:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司結合21家飯店，即日起至4月15日推出熱銷產品－「搭高鐵．送住宿」高鐵假期2日自由行專案，高鐵公司表示，民眾購買高鐵車票搭配專案飯店，住宿通通0元起，合作飯店地點涵蓋台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東，包含喜來登、君品、晶華、君悅及墾丁福華等知名五星級飯店；以左營出發兩人同行為例，入住台北君品酒店或喜來登大飯店，每人只要2980元起，等同高鐵標準車廂對號座左營－台北來回票價，就可免費住宿五星級飯店一晚。

台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」優惠專案，透過高鐵假期網站及13家高鐵特約旅行社販售，產品內容均包括高鐵來回車票及一晚精選飯店住宿，即日起至4月15止購買，並於5月31前入住指定飯店，住宿費0元起。以兩人同行為例，從台北出發入住高雄鈞怡大飯店、寒軒國際大飯店，或高雄出發入住和逸飯店忠孝館或民生館，每人通通只要2980元起；高雄出發入住台北五星級的晶華酒店、君悅酒店，每人只要3300元起。另外，現在購買每房再贈yoxi計程車乘車金最高615元。

此外，針對喜愛「高速．慢活」旅遊體驗的旅客，高鐵公司也透過異業結盟，推出高鐵假期「藍皮解憂號」豐富行，精選5條熱門路線，供旅客自由選擇，內容包括高鐵來回車票、藍皮解憂號乘車手環與紀念車票，午餐及人員導覽通通安排妥當，還加贈紀念禮品；旅客抵達高鐵左營站後，先搭乘專車前往枋寮，再轉乘「藍皮解憂號觀光列車」，可以一路走訪多良、太麻里等秘境車站，或選擇南迴藝術季、金崙部落導讀等行程，更可透過搗小米活動體驗原住民的文化記憶。

「搭高鐵．送住宿」入住台北君品酒店，每人只要2980元起。（圖：台灣高鐵公司提供）

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