少將奉長官指示用2880元「加菜金」招待軍眷被判4年半 同袍叫屈

前花防部參謀長韓豫平少將於2015年接獲長官指示，使用漢光演習「加菜金」支付政戰主任眷屬用餐，遭最高法院依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，判韓4年6月徒刑、褫奪公權4年定讞。（資料照）

2022/03/05 10:34

〔記者吳書緯／台北報導〕前花防部參謀長韓豫平少將於2015年接到時任花防部指揮官、現任國防部總督長劉得金指示，招待政戰主任眷屬吃飯，因使用漢光演習「加菜金」支付，遭最高法院依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，判韓4年6月徒刑、褫奪公權4年定讞。退役將領指出，法官不當定義加菜金使用條件，國防部對此案的冷淡更令人心寒，讓用過加菜金的同袍人人自危。

針對韓豫平因加菜金核銷2880元，遭判決4年6個月，且退休俸腰斬一事，民進黨立委劉世芳國會辦公室於4日發出採訪通知，預計在7日召開記者會，對外說明縱使其行為確有不當，但建請依其罪行情狀與金額量刑，並呼籲退輔會本於照顧退除役官兵之職責，盡力協助當事人，除劉世芳外，民進黨立委管碧玲、蔡適應、林靜儀預計出席，退輔會副主委李文忠也在出席名單之列。

曾任國防部軍事監獄政戰主任的陸軍官校講師廖念漢4日以〈國防部長應為韓豫平將軍提非常上訴〉一文，投書本報「自由廣場」，指出本案完全不符比例原則，且韓豫平也未將2880元裝入私囊，而軍人眷屬雖屬於民人，但因有軍人眷屬身分，領有「眷補證」的直系血親，是有資格限制條件。

此外，廖念漢在文章提到，一般部隊的活動、戰力展示等，都會邀請眷屬參加並在單位用餐，經費大多是從「加菜金」項下支應，如果本案理由成立，那國軍所有現任或以退伍曾任營級以上的主觀，有邀請眷屬的將校們，是否都應全部關4年半？

一位退役將領昨受訪指出，法官不當擴大解釋軍方加菜金不可由民間人士受領即之用，因而認定韓豫平犯法，本案定讞後，不免遭到有心人士以此定讞判例為依據，挾怨對長官檢舉，恐造成使用過加菜金的同袍人人自危，軍心動搖。

該位退役將領表示，國防部對此案之冷血冷酷、冷漠，令人有唇亡齒寒之冷感，面對外敵又如何能使三軍同心同德、將士用命。

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