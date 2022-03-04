「最難風雨故人來」 柯建銘讚龐皮歐：台灣最好的朋友

立法院民進黨團總召柯建銘（右）與來訪的美國前國務卿龐皮歐（左）合影。（柯建銘國會辦公室提供）

2022/03/04 22:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。民進黨團總召柯建銘以「最難風雨故人來，歡迎台灣最好的朋友」為題發文說，在俄羅斯與烏克蘭戰火依舊猛烈之際、台灣海峽戰雲仍舊密布的此時，一位台灣最好的朋友仍不畏困難前來相聚。

柯建銘指出，8000公里外，俄羅斯與烏克蘭的戰火依舊猛烈，儘管身處台灣的我們，聽不見飛彈與子彈呼嘯的聲音，然而，台灣海峽之間的戰雲，依舊密布，這是千古大變局的開端，還是終結，沒有人說的準。但就在此時，一位台灣最好的朋友，不畏種種困難，依舊前來與我們相聚，以行動展現對台灣的支持，他，是美國前國務卿，麥克龐皮歐先生。

他指出，龐皮歐先生在國務卿任內，不僅解除美國政府對台交往限制，更極力推動台美高層互訪，而後，儘管他隨著美國前總統川普一同卸任，然而在他任內確立的美國對台政策，以及帶動全世界與台灣加強往來的潮流，卻依舊延續至今，不曾間斷。

柯建銘說，今天，很高興在立法院長游錫堃做東下，在立院和國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智，與台灣民眾黨團總召邱臣遠一起，接待這位遠道而來的朋友，在這個獨裁專制意欲壓迫民主自由，而民主自由一方必須團結起來抵抗壓迫之際，「今天晚上，可說是歷史的一刻！再次代表民進黨團，誠摯歡迎您的到訪，龐皮歐先生」。

立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。（記者王藝菘攝）

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