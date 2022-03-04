為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「最難風雨故人來」 柯建銘讚龐皮歐：台灣最好的朋友

    立法院民進黨團總召柯建銘（右）與來訪的美國前國務卿龐皮歐（左）合影。（柯建銘國會辦公室提供）

    立法院民進黨團總召柯建銘（右）與來訪的美國前國務卿龐皮歐（左）合影。（柯建銘國會辦公室提供）

    2022/03/04 22:40

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。民進黨團總召柯建銘以「最難風雨故人來，歡迎台灣最好的朋友」為題發文說，在俄羅斯與烏克蘭戰火依舊猛烈之際、台灣海峽戰雲仍舊密布的此時，一位台灣最好的朋友仍不畏困難前來相聚。

    柯建銘指出，8000公里外，俄羅斯與烏克蘭的戰火依舊猛烈，儘管身處台灣的我們，聽不見飛彈與子彈呼嘯的聲音，然而，台灣海峽之間的戰雲，依舊密布，這是千古大變局的開端，還是終結，沒有人說的準。但就在此時，一位台灣最好的朋友，不畏種種困難，依舊前來與我們相聚，以行動展現對台灣的支持，他，是美國前國務卿，麥克龐皮歐先生。

    他指出，龐皮歐先生在國務卿任內，不僅解除美國政府對台交往限制，更極力推動台美高層互訪，而後，儘管他隨著美國前總統川普一同卸任，然而在他任內確立的美國對台政策，以及帶動全世界與台灣加強往來的潮流，卻依舊延續至今，不曾間斷。

    柯建銘說，今天，很高興在立法院長游錫堃做東下，在立院和國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智，與台灣民眾黨團總召邱臣遠一起，接待這位遠道而來的朋友，在這個獨裁專制意欲壓迫民主自由，而民主自由一方必須團結起來抵抗壓迫之際，「今天晚上，可說是歷史的一刻！再次代表民進黨團，誠摯歡迎您的到訪，龐皮歐先生」。

    立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。（記者王藝菘攝）

    立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龐皮歐來台演說，國民黨：歡迎深化台美關係，堅持台海和平穩定
    2022/03/04 19:28

    龐皮歐來台演說，國民黨：歡迎深化台美關係，堅持台海和平穩定
    設宴款待龐皮歐伉儷訪團 游錫堃：讓台美關係永續發展
    2022/03/04 19:22

    設宴款待龐皮歐伉儷訪團 游錫堃：讓台美關係永續發展

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    媒體稱龐皮歐訪台要「政治保護費」外交部：醜化台灣堅定友人
    2022/03/04 09:12

    媒體稱龐皮歐訪台要「政治保護費」外交部：醜化台灣堅定友人
    賴清德圓山晚宴進行一半 龐皮歐驚喜看到101大樓歡迎燈光
    2022/03/03 22:42

    賴清德圓山晚宴進行一半 龐皮歐驚喜看到101大樓歡迎燈光

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    率團訪台 龐皮歐：須挺身而出讓中共尊重台灣人自由生活的權利
    2022/03/03 15:07

    率團訪台 龐皮歐：須挺身而出讓中共尊重台灣人自由生活的權利
    「把錯誤惡鬥當勝利果實」 柯建銘再批國民黨已是末路
    2022/02/19 18:09

    「把錯誤惡鬥當勝利果實」 柯建銘再批國民黨已是末路
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播