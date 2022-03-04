核三廠2部機組併聯歸隊 今晚、明晨可望滿載發電

核三廠2部機組將陸續滿載發電。（資料照）

2022/03/04 22:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄興達電廠事故不但造成大停電，也衝擊核電廠運作，核三廠2部機組因此跳電，台電確認2部機組安全無虞後，分別於昨晚提出再起動申請，原能會也分別昨天深夜、今天凌晨核准。原能會指出，2號機已併聯、1號機預估於明凌晨併聯，將分別於今晚及明晨滿載發電。

針對事故相關狀況，原能會昨天說明，經台電確認係為興達電廠開關場事故，造成南部地區電力供需失衡，外電不穩導致機組急停事件，非核三廠本身因素所致，同時也沒有核安、輻安疑慮。

台電昨晚8點42分依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出2號機綜合檢討報告及再起動申請，原能會於昨晚10點15分同意。

不過，1號機則因安全相關匯流排比流器故障，台電於檢修後才在昨晚10點52分提出綜合檢討報告及再起動申請，原能會今天凌晨2點55分同意。

歷經再起動相關測試及確認，原能會透露，核三廠2號機已經併聯發電，若順利，預估在今晚11點左右可滿載發電；至於1號機，若是一切順利，預估在明天凌晨併聯發電，明晨8點有望滿載發電，不過還是會視實際狀況而定，原能會會持續監督核安。

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