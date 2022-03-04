龐皮歐、游錫堃對坐 柯建銘笑稱：中國黑名單歷史性同框

立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團。（記者王藝菘攝）

2022/03/04 23:21

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）伉儷訪團，並邀請立院四大黨團總召與會。據轉述，會中氣氛輕鬆愉快，游院長等人稱讚龐皮歐對台美關係做了非常了不起的事，龐皮歐則謙虛地說：「這是應該做的」。民進黨團總召柯建銘則對游院長、龐皮歐說，你們對坐這畫面很有意義，因為你們都是中國的黑名單，一席話引發與會者哄堂大笑。

晚宴設於立法院中興大樓12樓，與會貴賓除了龐皮歐伉儷，還包括美國前總統川普政府時期，擔任國務卿政策規劃辦公室中國政策首席顧問的余茂春；我方則有立法院副院長蔡其昌伉儷、立法院秘書長林志嘉伉儷，以及民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智。

柯建銘表示，餐會氣氛輕鬆愉快，雙方幽默聊天，游院長首先感謝龐皮歐對於台美關係的貢獻，龐皮歐則謙虛地說：「這是應該做的」，「我說這不是應該做的而已，你做了非常了不起的事，讓台美關係及兩岸關係有了清楚定位」。而游院長在會中也吟誦「水調歌頭」，以「但願人長久，千里共嬋娟」期勉台美關係。

柯建銘提及，他在晚宴中向游院長、龐皮歐說，你們對坐這畫面很有意義，因為你們都是中國的黑名單，大家聽完後哄堂大笑。游錫堃也打趣地說，龐皮歐的腳之所以有問題，是因為「踩到中國紅線而受傷」，令與會者笑聲連連。

柯建銘指出，游院長還向龐皮歐說，以後要跑選舉，腳傷要治療好，我們都認為你是未來的總統候選人。此外，柯建銘也拜託龐皮歐，對於台灣對外關係、參與國際組織，多多幫忙。

曾銘宗說，他於會中代表國民黨團，歡迎龐皮歐來台灣訪問，也對他過去在國務卿任內強化台美關係，表達感謝之意；而過去國民黨長期執政，也都和美國建立良好關係，希望能夠在既有基礎上繼續努力。最後，他也強調，國民黨也重視台美關係，最近成立駐美辦事處，將會持續為強化台美關係盡一份心力。

邱顯智說，龐皮歐在會中提到，台灣應該和美國有正式的外交關係，也認為台灣應該是一個獨立的國家，他除了感謝之外，也說自己在歐洲讀書時，有去過盧森堡、瑞士等人口、經濟規模都比台灣小的國家，但他們都是聯合國成員，台灣卻無法加入聯合國，非常不公平，希望能多注意到台灣的國際外交處境。

邱臣遠說，民眾黨團會持續關注美國政策走向及台美關係發展，期許雙方能夠達成更多實質利益的正向發展。未來也請龐皮歐繼續發揮其影響力，為深化台美關係並共同為印太安全而努力。

立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團，兩人擊肘打招呼。（記者王藝菘攝）

立法院長游錫堃款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團。（游錫堃國會辦公室提供）

立法院長游錫堃款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷訪團，邀請立院四大黨團總召與會。（記者王藝菘攝）

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