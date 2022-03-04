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    設宴款待龐皮歐伉儷訪團 游錫堃：讓台美關係永續發展

    立法院游錫堃、副院長蔡其昌款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷及訪團。（記者王藝菘攝）

    立法院游錫堃、副院長蔡其昌款宴美國前國務卿龐皮歐伉儷及訪團。（記者王藝菘攝）

    2022/03/04 19:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今晚款宴美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）伉儷訪團，他致詞表示，龐皮歐非常支持台灣，是台灣最重要的友人之一，在任國務卿近3年的時間，讓台美關係突飛猛進，還通過與台灣關係密切的3法案，歡迎龐皮歐蒞臨立院，希望大家有更多的交流，讓台美關係可以永續發展。

    游錫堃指出，非常高興有這個機會，見到神交已久的龐皮歐及其夫人，龐皮歐非常支持台灣，是台灣最重要的友人之一，他在2018年4月26日就任國務卿，到他卸任的近3年期間，讓台美關係突飛猛進，真的是台灣最堅定的友人；尤其龐皮歐曾在演講時特別呼籲，自由世界要改變共產主義中國，否則我們將會被共產主義中國改變，洞察世事，真知灼見，對台灣非常幫忙。

    游錫堃說，龐皮歐早上在臉書發文指出，美國政府應立即承認中華民國台灣是一個自由的國家，這句話讓他想到2020年5月19日，隔天總統蔡英文要上任，當時龐皮歐是美國國務卿，是主權的象徵，他在前一天向蔡總統道賀，直接稱呼「總統」，同年11月12日，他再強調「台灣一直以來不是中國的一部分」。

    游錫堃表示，龐皮歐上任國務卿後大展雄才，在美國參眾兩院國會議員支持下，一共通過和台灣關係密切的3個法案，一是2018年12月31日通過的《亞洲再保證倡議法》，這個法案將六項保證法律化，再來是2020年3月26日通過的《台灣友邦國際保護暨強化倡議法》，還有同年12月27日通過的《台灣保證法》，這3個法案都是在龐皮歐任內完成的，對台灣幫助非常大。

    游錫堃說，真的非常感謝台灣最堅定的友人龐皮歐對台灣的支持，他今天代表立法院，和副院長蔡其昌伉儷、4個黨團總召，一起歡迎龐皮歐蒞臨，希望大家有更多的交流，讓台美關係可以永續發展。

    立法院游錫堃與龐皮歐擊肘打招呼。（記者王藝菘攝）

    立法院游錫堃與龐皮歐擊肘打招呼。（記者王藝菘攝）

    立法院長游錫堃、副院長蔡其昌伉儷和4個黨團總召一起歡迎龐皮歐伉儷及訪團。（記者王藝菘攝）

    立法院長游錫堃、副院長蔡其昌伉儷和4個黨團總召一起歡迎龐皮歐伉儷及訪團。（記者王藝菘攝）

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