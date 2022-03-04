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    首頁　>　臺北市

    為宜蘭縣長提名保留迴旋空間？國民黨選策會報定調不急於掀牌

    國民黨中央選戰策略會報會議定調，國民黨直轄市、縣市長提名不急著掀牌，暫不確定提名規劃程期，以保持競爭彈性。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨中央選戰策略會報會議定調，國民黨直轄市、縣市長提名不急著掀牌，暫不確定提名規劃程期，以保持競爭彈性。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

    2022/03/04 18:28

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天二度召開中央選戰策略會報會議，據黨內人士指出，參會人士一致定調，國民黨的直轄市、縣市長提名並不急著掀牌，暫不確定提名規劃程期，以保持競爭彈性。

    國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉入弊案被交保，外界關切國民黨中央黨部的態度，是否影響林姿妙獲得提名競選連任，案件仍在審理中，尚未形成初步輪廓，因此，國民黨此舉也被解讀是在等待進一步的司法審理結果，以保留迴旋空間。

    黨內人士指出，黨中央上一次召開中央選戰策略會報，各成員都有分配負責的區域，進行地方徵詢工作，今天的會議則是就各縣市的選情狀況、基層意見以及提名人選等相關問題，進行廣泛意見交換。

    黨內人士透露，與會者一致認為，面對民進黨可能動用各種手段，影響年底選舉，因此即便是選情相對單純地區，藍營也要等待相關人選完成充分規劃之後，才能展開提名作業，以求務實、周密與嚴謹。

    這位人士進一步說，意思就是在策略上，國民黨出牌不要太快，況且民進黨也已經推遲各縣市的提名作業，先把一些可能人選與社會溝通討論，不急著掀牌。

    至於有無討論到提名作業期程？該人士說，基調已經確定不急於掀牌，因此尚未明確定出提名的梯次與期程，以保持最大彈性，與綠營進行靈活的攻防。

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