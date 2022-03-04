台北市勞動局表列企業托兒成果 議員抓包收割中央成果、搭便車

台北市110年度共設置7家職場互助教保服務中心及勞工子女幼兒園。（北捷提供）

2022/03/04 19:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市勞動局日前發布新聞稿，提到「台北市110年度共設置7家職場互助教保服務中心及勞工子女幼兒園，使台北市的企業除增進性別友善形象外，也分攤育有幼兒勞工的煩惱」，但台北市議員吳沛憶調閱資料發現，7家職場托育設施中，過半數4家由中央政府機關所設立，質疑北市府有搭中央便車、收割成果之嫌，應想辦法讓更多私人企業附設職場托育設施。

台北市勞動局說明，除原有輔導方式，北市勞動局去年啟動入企業輔導，籌備階段委聘專家學者協助興辦，更補助專業諮詢服務費5萬元及教保人員薪資補助事費半年，針對有意願事業單位個別情形予以輔助。

針對議員質疑收割，台北市勞動局勞資關係科長陳明鈴進一步指出，確實都是中央先推動，本來就是公部門以身作則，政府照顧員工，企業才會跟進，勞動局也沒強調是由北市輔導，並不認為是收割。

台北市人口逐年減少，預估今年中將跌破250萬，吳沛憶認為，若能普遍打造托育友善的職場環境，對生育的意願一定有幫助，雖然性別平等工作法中有相關規定，但絕大多數企業的托育措施，是企業與特定幼兒園簽約，讓員工可以打折，附設幼兒園的私人企業是極少數，盼勞動局能繼續努力，說服更多私人企業附設職場托育設施。

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