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    獨家》台灣兩大洋酒商董座罕見互嗆！ 「橡木桶」宣戰「酒條通」引話題

    據了解，此次引發兩家酒商戰火的洋酒，主要來自英國小酒廠所推出的單一純麥威士忌「潘迪恩」的定價，由於酒條通直接從國外酒廠平行輸入，在台定價打破市場行情，消費者雖叫好，不過也在酒商之間引發戰火。（圖擷自酒條通洋酒官網）

    據了解，此次引發兩家酒商戰火的洋酒，主要來自英國小酒廠所推出的單一純麥威士忌「潘迪恩」的定價，由於酒條通直接從國外酒廠平行輸入，在台定價打破市場行情，消費者雖叫好，不過也在酒商之間引發戰火。（圖擷自酒條通洋酒官網）

    2022/03/04 17:59

    〔記者錢利忠／台北報導〕國內最大間的兩家洋酒進口商「酒條通洋酒」及「橡木桶洋酒」，近來因進口威士忌的定價出現糾紛，橡木桶董事長陳春安今天罕見前往酒條通洋酒的臉書粉專留言：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」，此留言也吸引酒條通董事長江偉正現身反擊，兩大酒商之間的戰火意外在酒友間引發話題。

    據了解，此次引發兩家酒商戰火的洋酒，主要來自英國小酒廠所推出的單一純麥威士忌「潘迪恩」的定價，由於酒條通直接從國外酒廠平行輸入，在台定價打破市場行情，消費者雖叫好，不過也在酒商之間引發戰火。

    該支威士忌的代理商橡木桶洋酒董事長陳春安，今天前往酒條通洋酒的臉書粉絲團留言：「這是本公司國外委託代理台灣銷售產品，你低價出售影響到品牌形象」， 陳春安還嗆道：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」。該留言也引來酒條通洋酒董事長江偉正的反擊，罕見上演兩大酒商董事長在臉書上互相駁火的戲碼。

    江偉正今接受本報採訪表示，大家各自做自己的生意，酒條通洋酒已有40家店面，比橡木桶洋酒還多，酒條通洋酒所賣的酒，都是他自己從國外酒廠合法平行輸入進口，完全依照台灣的法律，除了取得國外酒廠的證明，也有向政府繳稅，並在自己的門市販售，堅持自己進口並賺取合理的利潤，至於橡木桶洋酒要賺多少錢，是對方的事情，但怎麼可以跑到臉書留言要求酒條通下架酒支及宣傳廣告，甚至揚言不下架就提告，這點他完全不能接受。

    陳春安今則回覆本報，「潘迪恩」是英國威爾斯的小品牌，當初由橡木桶洋酒代理進來，由於小品牌在每個國家銷售都很困難，所以才有平行貨，酒條通洋酒平行輸入後削價競爭，造成小品牌無法正常銷售，除了潘迪恩品牌受傷害，也影響到台灣全國經銷通路業者，使經銷通路商生存困難，橡木桶洋酒是洋酒代理商與文化推廣中心，酒條通洋酒則是通路商，雙方的通路不同，代理商須灌溉及推廣品牌、付出教育訓練等成本，希望能透過合作的方式來打開台灣的洋酒市場。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    橡木桶董事長陳春安今天罕見前往酒條通洋酒的臉書粉專留言：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」，此留言也吸引酒條通董事長江偉正現身反擊，兩大酒商之間的戰火意外在酒友間引發話題。 （擷取自酒條通洋酒臉書粉絲團）

    橡木桶董事長陳春安今天罕見前往酒條通洋酒的臉書粉專留言：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」，此留言也吸引酒條通董事長江偉正現身反擊，兩大酒商之間的戰火意外在酒友間引發話題。 （擷取自酒條通洋酒臉書粉絲團）

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