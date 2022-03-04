批國民黨把停電扭曲為缺電 民進黨：只想政治操作、選舉盤算

民進黨發言人周江杰批評，國民黨找一群穿競選服裝的市議員擬參選人到經濟部發雞排，將停電硬是扭曲為缺電，將電力問題作為政治操作與選舉盤算，無助問題改善。（資料照）

2022/03/04 17:52

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨發言人周江杰說，國民黨今天到經濟部前開記者會，大張旗鼓找了一群穿著競選服裝的市議員擬參選人，以發雞排等方式，將停電硬是扭曲為缺電，凸顯出國民黨將電力問題作為政治操作與選舉盤算，無助於問題改善。針對國人關注電力議題，民進黨也引述總統蔡英文今天的發言表示，台電應強化電力基礎設施，檢討人員訓練。

周江杰說，此次全台停電凸顯了「電力輸送網路」及「基礎設施韌性不足」等問題，這也是民進黨上任以來，一直力求改善能源安全的改革重點。在電廠更新部分，也是2016年民進黨上台後，才開始大規模處理，希望能夠達到穩定供電的目的，不像國民黨過去單壓核電，疏於在相關電廠及電網工程的改善計畫。

周江杰指出，蔡總統今天視察興達電廠，除再度表達歉意，也要求應對現有電網進行總體檢，並要求經濟部督導台電檢討保護系統啟動機制、檢討人員訓練。

他強調，昨天造成大停電的原因，經濟部初步調查是高雄興達電廠開關場故障，並非國民黨一直恐嚇人民的「缺電」。根據台電的說明，停電發生當時，備轉容量率有24.61％，總電量供應充足。

周江杰說，但遺憾的是，國民黨過去不重視能源改革，只會一味反對第三天然氣接收站、反對政府的能源改革，如今選舉要到了，又將這些題材拿來造勢、消費，找來一群穿著競選外套的擬參選人，用雞排將「停電」扭曲為「缺電」，甚至引用錯誤資訊誤導人民，凸顯國民黨滿腦只有政治操作與選舉盤算，並非真心想要解決問題。

國民黨文傳會主委凌濤（中）與多名黨籍議員參選人到經濟部外，手拿雞排紙袋，嗆經濟部長王美花為停電事故下台負責。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法