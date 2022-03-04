自願教召者優先排序？ 邱國正：非常歡迎

立法院院會，行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）一同上台備詢，邱國正說，主動優先加入教召，絕對歡迎。（記者王藝菘攝）

2022/03/04 17:39

〔記者謝君臨／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發「全民國防」重要性的討論。時代力量立委邱顯智今天在立法院質詢，國防部可否開放自願者優先排序參與教召，同時提供獎勵。國防部長邱國正表示，主動優先加入教召，絕對歡迎，至於獎勵制度，要等過一陣子看教召多少次，會訂定辦法。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長進行施政報告，備質詢。邱顯智質詢時關心全民國防議題，若有國人想增強戰技，國防部是否可開放自願者優先排序參與教召，並提供獎勵？他說，有強烈意願守護台灣的人，應給予受訓管道，不然現在有民間團體自費BB槍、急救、格鬥技等訓練，非常可惜。

邱國正回答說，有人報名我們當然樂見，主動優先加入教召，我們絕對歡迎。至於獎勵辦法，要等過一陣子看教召多少次，會訂定辦法。他也說，有些人對這的確很有興趣，但指對打BB彈有興趣，若增加到野外從早操到晚，就不一定。

蘇貞昌則說，全民有心防衛自己的國家、保國衛民，這值得鼓勵，也讓人尊敬，但國防訓練、配置非常專業，這要尊重國防部；個人若有意願增強國家戰力等，這都可以鼓勵，也應有適當管道，但如果要參加，就要參加全套，不是像在餐廳點菜一樣，只挑幾個項目，未來國防部可以往這個方向研酌。

邱顯智也提到，俄羅斯入侵烏克蘭，讓我們看到獨裁者的野心，實在是非常可怕，整個國家入侵、轟炸，死傷慘重，台灣也在獨裁中國旁邊，面對中國對台灣懷抱著敵意，這陣子大家也都感覺到，台灣人民有決心、也願意用具體行動守護國家，但在兵役制度上，我們並未展現這樣的決心。

邱顯智認為，募兵制是錯誤政策，已到了不得不調整的地步，美方顧問團等意見也認為，4個月的軍事訓練無法培養具備戰力的後備軍人，加上未來少子化，兵源不足的問題遲早會發生。他列舉歐洲各國範例，建議恢復1年的徵兵制，延長軍事役期，也讓女性一起服役，展現嚇阻中國的決心，他將提出修法草案。

對此，蘇貞昌說，自從俄國侵略烏國後，有關台灣是否恢復徵兵，是否讓有志願女性同胞也能有為國服務的機會，討論非常熱烈，可見台灣全國人民對於侵略，以及如何自己更出力防衛國家，有警惕性，徵兵這部分大家可以來討論。

邱國正則指出，現在國家是募徵並行，徵兵原本規定1年以上都叫徵兵，但現在改成4個月軍事訓練役，外界質疑役期短、沒戰力，卻往往疏忽掉，我們有大概21萬，約90％是從募兵來的，役期起碼4年，是有戰力的。

時代力量立委邱顯智質詢國防部長邱國正。（記者謝君臨翻攝）

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