角逐2024總統大位？龐皮歐這樣回

美國前國務卿龐皮歐訪台。（記者田裕華攝）

2022/03/04 17:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕遠景基金會今（4日）下午舉行美國前國務卿龐皮歐訪台正式記者會。首先被問到減肥話題，龐皮歐笑笑說「減肥沒撇步，就是運動跟吃得健康一點而已」，接著再被問到2024年總統大選是否有相關規劃時表示，現在他仍致力捍衛民主與自由的使命，這對所有人都至關重要。對台灣人而言，必須捍衛人類的尊嚴及主權，在暴政與民主之間清楚地劃清界線，並確保下一代能繼續享有這樣的果實。

龐皮歐表示，他不知道2023年或2024年會怎樣，他現在仍致力於捍衛民主和自由的使命。在過去的4年，他有機會能幫助世界各地的國家與美國友好的同時，也建立自由與民主。他強調，2024年不知道怎樣，他只知道他會持續為上述的使命奮戰，這對我們所有人都至關重要，對這偉大的地方（指台灣）亦同。對台灣人而言，我們必須捍衛人類的尊嚴及主權，在暴政與民主之間清楚地劃清界線，並確保下一代能繼續享有這樣的果實。

龐皮歐強調，無論最終他是否重返政府部門服務，他都會繼續為捍衛民主和自由的使命奮鬥，至於是否能重返政府部門這件事只有上帝才知道。龐皮歐也提到，美國11月即將舉行期中選舉，他期盼能選出關心美台關係與自由的人選，捍衛彼此的自由。

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