台北市修正外送自治條例 總公司設新北也受規範

「台北市外送平台業者管理自治條例」修正6條文，增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，也受管理自治條例規範。（資料照）

2022/03/04 17:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市訂有全台第一個「外送平台業者管理自治條例」，2020年3月上路，市府修正6條文，增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，也受管理自治條例規範，已在市政會議通過，將送台北市議會審議，有望在本會期通過。

「台北市外送平台業者管理自治條例」共有16條，目的為減少外送事故發生並保障外送員安全，這次修正6條文，包含外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元，業者每月需將納保的外送員人數報北市府備查，否則不能讓外送員送餐。

另外也增訂，外送員外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱，若沒標示、違規屆期未改善，可處2萬元至8萬罰款；外送員滿1年還需進行教育訓練，針對發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，需在事故發生後3個月內，實施每次至少1小時的教育訓練課程。

台北市2021年1至11月外送車禍總件數1961件，比新北同期的447件高出4倍，台北市交通局解釋，每月都會統計業者事故的次數並公告，比較每季件數，若增加會要求業者提出交通改善計畫，外送員若發生事故，需回公司進行交通安全的教育訓練，新進的外送員需教育訓練，一年後要再回訓，發生事故也要教育訓練。

台北市勞動局指出，過去平台業者總公司設在新北，但外送員若在台北市送餐，台北市自治條例管不到，本次修正就算業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，台北市仍有管轄權，該條例仍可以規範業者。

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