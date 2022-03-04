為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北市修正外送自治條例 總公司設新北也受規範

    「台北市外送平台業者管理自治條例」修正6條文，增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，也受管理自治條例規範。（資料照）

    「台北市外送平台業者管理自治條例」修正6條文，增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，也受管理自治條例規範。（資料照）

    2022/03/04 17:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市訂有全台第一個「外送平台業者管理自治條例」，2020年3月上路，市府修正6條文，增列跨域屬地認定，就算業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，也受管理自治條例規範，已在市政會議通過，將送台北市議會審議，有望在本會期通過。

    「台北市外送平台業者管理自治條例」共有16條，目的為減少外送事故發生並保障外送員安全，這次修正6條文，包含外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元，業者每月需將納保的外送員人數報北市府備查，否則不能讓外送員送餐。

    另外也增訂，外送員外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱，若沒標示、違規屆期未改善，可處2萬元至8萬罰款；外送員滿1年還需進行教育訓練，針對發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，需在事故發生後3個月內，實施每次至少1小時的教育訓練課程。

    台北市2021年1至11月外送車禍總件數1961件，比新北同期的447件高出4倍，台北市交通局解釋，每月都會統計業者事故的次數並公告，比較每季件數，若增加會要求業者提出交通改善計畫，外送員若發生事故，需回公司進行交通安全的教育訓練，新進的外送員需教育訓練，一年後要再回訓，發生事故也要教育訓練。

    台北市勞動局指出，過去平台業者總公司設在新北，但外送員若在台北市送餐，台北市自治條例管不到，本次修正就算業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，台北市仍有管轄權，該條例仍可以規範業者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詭異！一直送奶粉到「空屋騎樓」 多位外送員全起疑了…
    2022/02/28 11:17

    詭異！一直送奶粉到「空屋騎樓」 多位外送員全起疑了…
    公總擬訂外送員交通安全指引 外送平台可調24小時交通違規紀錄引不滿
    2022/02/16 16:08

    公總擬訂外送員交通安全指引 外送平台可調24小時交通違規紀錄引不滿

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    外送員交通事故頻傳 勞動部邀超商及外送業者「喝咖啡」
    2022/02/10 22:14

    外送員交通事故頻傳 勞動部邀超商及外送業者「喝咖啡」
    特斯拉阿姨嗆「我車很貴你小心」 外送員一句話反擊讓她臉垮
    2022/02/07 19:44

    特斯拉阿姨嗆「我車很貴你小心」 外送員一句話反擊讓她臉垮

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    外送員被逼「下跪道歉」後遭停權 網砲轟平台怒喊抵制
    2021/07/19 08:39

    外送員被逼「下跪道歉」後遭停權 網砲轟平台怒喊抵制
    薪資倍率調降非常多！外送員怒爆料：接1單只賺10元
    2021/06/03 21:45

    薪資倍率調降非常多！外送員怒爆料：接1單只賺10元
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播