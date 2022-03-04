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    交通部修法提升身障者搭乘安全性 7/1起增設多項大客車輪椅升降台規範

    交通部修法提升身障者搭乘安全性，7月1日起增設多項大客車輪椅升降台規範。（交通部提供）

    交通部修法提升身障者搭乘安全性，7月1日起增設多項大客車輪椅升降台規範。（交通部提供）

    2022/03/04 17:52

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升輪椅使用者使用輪椅升降設備的安全性，交通部今（4）日修正相關要點，要求大客車從今年7月1日起，輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過30公分（使用渡板的長度）、坡度不得超過12％、輪椅升降台左右兩側應設置長度超過80％，且高度適當的固定牢靠扶手或欄杆，期透過障礙者的角度和需求，持續打造更完善的無障礙設施。

    國內車輛安全法規是調和聯合國UNECE車輛安全法規導入國內實施，為提供高齡者、身心障礙者、行動不便者方便安全乘車環境，現行已訂有「低地板大客車規格規定」檢測基準、「載運輪椅使用者車輛規定」檢測基準、「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅安全審驗作業要點」等新車及使用中車輛變更設置輪椅區相關安全規定。

    交通部路政司專門委員李昭賢表示，相關設備安全法規從2013年發布後，至今已經過近十年時間，應該要從身障者角度出發，持續精進設備，日前也接獲身心障礙團體反映，部分款式輪椅升降設備平台扶手長度不足、升降設備往車內通道斜度過大等問題後，隨即會同相關單位研商，並於今日修正「低地板大客車規格」、「載運輪椅使用者車輛檢測基準」、「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點」等規範。

    李昭賢表示，7月1日起大客車須符合新版規定，包含營業用大客車輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過30公分，且希望越短越好，與坡度不得超過12%，以及輪椅升降台左右兩側應設置適當高度且固定牢靠的扶手或欄杆，且扶手長度佔輪椅升降台渡板比例應超過80%等規定。

    對於無障礙車輛方面，交通部從2010年開始補助以來，市區公車已有超過65%是使用低地板公車；公路客運要求車輛汰舊換新、申請路線時，該路線至少需具備1輛以上低地板或無障礙通用型（設置輪椅升降台）車輛，目前普及率已達83%。

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