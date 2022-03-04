龐皮歐籲美承認中華民國台灣 中國國台辦氣炸：暴露險惡用心

美國前國務卿龐皮歐今天出席遠景基金會舉行的演講會表示，呼籲美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。（記者方賓照攝）

2022/03/04 17:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐今天出席遠景基金會舉行的演講會表示，呼籲美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。對此，中國國台辦發出新聞稿稱，「講出這樣的話來並不奇怪，只不過又進一步暴露了他的本性和險惡用心。」

中國國台辦稱，「龐皮歐講的這一套謬論是民進黨當局一貫炒作的陳詞濫調，完全是一派胡言。一個公開吹噓自己善於『撒謊、欺騙、偷盜』還以此為榮的人，講出這樣的話來並不奇怪，只不過又進一步暴露了他的本性和險惡用心。」

龐皮歐在演講時主張，美國有必要改變50年來的政策模糊，美國應該外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家。龐皮歐強調，這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的政治、外交及主權事實，「台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣，台灣人民值得世界尊重其作為一個自由民主的主權國家」。

龐皮歐也說，中國對台灣磨刀霍霍，實際上源於恐懼和偏執，台灣是華人社會自由民主的成功典範，只要這個典範存在，就會嚴重損害中共的威信和權威。他擔任國務卿期間，最重大的事件之一就是看見香港自由與民主的滅亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法