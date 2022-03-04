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    AH-64E直升機發射海神火箭命中靶區 各型直升機待命氣勢驚人

    AH-64E阿帕契攻擊直升機對目標靶區發射2.75吋海神火箭，精準擊中靶區，充分發揮陸航部隊射擊精準度及訓練成果。（圖：軍聞社提供）

    AH-64E阿帕契攻擊直升機對目標靶區發射2.75吋海神火箭，精準擊中靶區，充分發揮陸航部隊射擊精準度及訓練成果。（圖：軍聞社提供）

    2022/03/04 16:05

    〔記者羅添斌／台北報導〕為提升陸航部隊臨戰能力，陸軍航空特戰指揮部本週在恆春三軍聯訓基地進行連續多天的「111-1空用武器實彈射擊」，AH-64E阿帕契攻擊直升機對目標靶區發射2.75吋海神火箭，精準擊中靶區，充分發揮陸航部隊射擊精準度及訓練成果。

    根據軍聞社今天發佈的相關演訓照片顯示，陸航各型直升機都加入了此次空用武器實彈射擊項目，其中一張照片更是讓AH-64E阿帕契攻擊直升機丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機丶UH-60M黑鷹直升機，以及OH-58D戰搜直升機同框，各型機等待依序進行實彈射擊，氣勢相當驚人。

    軍方官員今天指出，此次的陸航部隊空用武器實彈射擊，是包括2.75吋海神火箭、30公厘鏈砲及7.62公厘機槍彈等彈藥的傳統彈藥射擊，至於地獄火飛彈丶空射刺針飛彈等精準彈藥射擊，預定在今年8月的神鷹操演時才會實施。

    軍聞社報導表示，陸航601旅今天派遣OH-58D戰搜直升機及UH-60M黑鷹直升機對目標區射擊，直升機螺旋槳及彈藥炸射的聲響，不斷在山中訓場迴盪，展現陸航官兵勤訓精練的成果。

    OH-58D戰搜直升機飛行官戴上尉表示，這是他第2次來恆春進行射擊訓練任務，平常駐地訓練以模擬訓練為主，實際執行射擊任務時，除了必須熟習武器的操作及狀況處置，也必須注意每架飛機的進場時序，在正確、最小的時間誤差下，完成射擊任務。

    陸航各型直升機進行系統測試。（圖：軍聞社提供）

    陸航各型直升機進行系統測試。（圖：軍聞社提供）

    UH-60M黑鷹直升機起飛準備執行射擊任務，地面上的各型直升機待命執行接續的射擊任務，包括AH-64E阿帕契攻擊直升機（圖右）丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機（圖左）丶UH-60M黑鷹直升機，以及OH-58D戰搜直升機（圖中）同框，氣勢相當驚人。（圖：軍聞社提供）

    UH-60M黑鷹直升機起飛準備執行射擊任務，地面上的各型直升機待命執行接續的射擊任務，包括AH-64E阿帕契攻擊直升機（圖右）丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機（圖左）丶UH-60M黑鷹直升機，以及OH-58D戰搜直升機（圖中）同框，氣勢相當驚人。（圖：軍聞社提供）

    OH-58D戰搜直升機飛行員戴上尉表示，實際執行射擊任務時，必須熟習武器的操作及狀況處置。（圖：軍聞社提供）

    OH-58D戰搜直升機飛行員戴上尉表示，實際執行射擊任務時，必須熟習武器的操作及狀況處置。（圖：軍聞社提供）

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