中國犯台機率？龐皮歐：取決西方是否展現意志讓習近平了解犯台代價

前美國國務卿龐皮歐下午舉行公開記者會。（記者田裕華攝）

2022/03/04 16:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕遠景基金會今（4日）下午舉行美國前國務卿龐皮歐訪台正式記者會。記者會上被問到中國武力犯台的機率有多少時，龐皮歐表示，這個問題取決於我們對此如何反應、如何展開行動，取決於我們是否展現意志讓習近平知道犯台的代價會相當高。

此外，中國對台威脅不只在軍機、軍艦等，更要注意在網路空間、資訊戰、外交等領域可能帶來的影響。龐皮歐也提到，習近平在其任內透過「一帶一路」倡議、濫用經濟實力，來征服其他周邊小國。

美國前國務卿龐皮歐伉儷與幕僚一行人2日抵台後行程滿檔，昨拜會了總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌之後，晚上接受賴清德設宴款待。今天早上先與台積電高層視訊會議，接著參與遠景基金會舉辦的演講，會中更強調美國應外交承認中華民國台灣。中午與經貿官員、企業界代表午餐會，下午官方記者會後，還將拜會立法院長游錫堃，晚間接受游錫堃於立院設宴款待，行程相當精實。

記者會上，遠景基金會執行長賴怡忠問到，台灣人普遍對美國情報能力深信不疑，尤其是準確預測普廷將入侵烏克蘭，那麼中國武力佔領台灣的可能性有多大？在一些報導或參議院聽證會上，前指揮官說戰爭可能在6年內爆發，您如何看待中國發動戰爭的可能性？

龐皮歐回應，談兩岸風險不能僅以靜態的角度來談，因為有很多事情發生的機率，取決於台灣跟西方準備、因應跟決心做得多少、做得多好。以美國角度來說，就希望傾聽台灣高層針對軍事設備的需求，以及對軍事訓練援助的需求。台灣如果已經展現決心，決定出錢買特定的裝備，美國自然也會提供相應的訓練，協助相關單位做進一步的整備。所以，對於這問題，不能僅以靜態的角度來談可能性有多大，也需取決於我們是否展現決心，讓習近平知道犯台的代價會相當高。

龐皮歐還特別提到，習近平在他任內大部分征服行動，都不是以軍事方式進行，而是用情報、經濟、輿論戰等力量，試圖影響周邊的小國跟社會，特別是透過「一帶一路」倡議來完成，也就是利用中共龐大的經濟影響力來脅迫小國，例如若承認台灣，中客就不去觀光等，這就是他們濫用經濟實力的實例。

龐皮歐表示，在思考兩岸關係時，不應僅看機艦大砲，更應該注意到網路空間、資訊戰、外交等領域的攻勢，會對我們帶來什麼樣的風險與影響。習近平不分晝夜都在試圖對台灣施壓，並盡他所能要完成這目標，我們必須確保我們有一樣的決心防止這種事發生。

龐皮歐是美國第70任國務卿，任內多次發表友台言論，更推動美台官方交流正常化、簡化軍售流程、解密六項保證、取消美台交往內規等，全方面深化美台互動與交流，被視為是有史以來最親台的美國國務卿。龐皮歐卸任後，現擔任美國智庫哈德遜研究所傑出研究員，也為福斯電視固定評論，持續公開表達對台灣的堅定支持。

美國前國務卿龐皮歐訪台正式記者會。（記者田裕華攝）

記者會上被問到中國武力犯台的機率有多少時，龐皮歐表示，這個問題取決於我們對此如何反應、如何展開行動，取決於西方是否展現意志讓習近平知道犯台的代價會相當高。（記者田裕華攝）

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