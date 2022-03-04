北市防疫旅館群聚1旅客失聯協尋 10員工均為陰性

中央流行疫情指揮中心今日公布北市某防疫旅館爆發群聚。（指揮中心提供）

2022/03/04 16:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布北市某防疫旅館爆發群聚，共有4例感染者皆住同一樓層，其中3例境外個案改判本土案例，北市衛生局下午表示，該旅館樓層的旅客已全數移置清空，旅館10名員工已採檢皆陰性，並採檢同樓層、上下同號房及同時段的13名入住旅客，11人陰性、1人尚待採檢報告，還有1人失聯，警政單位在協尋中。

衛生局指出，該防疫旅館群聚確診者，北市案20110為20多歲女性， 2月13日自中國入境，於居檢第5天2月18日出現發燒症狀，19日返家居檢前採檢PCR陽性確診，CT值24；案19934、20016、20256於2月12日至16日，分別於香港、越南、日本入境，2月17至22日旅館檢疫期間採檢確診。

該旅館的4名確診者，皆為同一樓層同一時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染，衛生局接獲通知展開調查。衛生局表示，2月25日已將該樓層旅客全數移置，整層清空，相關場域皆完成環境清消，26日安排感管及空調專家現場實地查核。

衛生局表示，確診者基因定序結果4名皆相同，中央今日將案20016、20110、20256由境外移入改列本土病例，北市為確保旅館防疫安全，已請旅館整棟消毒，經複查後始得收客。

另外，衛生局指出，北市今日新增14例境外移入，年齡介於未滿10歲至60多歲之間，8名男性、6名女性，境外移入分別來自美國、加拿大、英國、柬埔寨各2案，日本、吉爾吉斯、阿拉伯聯合大公國、義大利、菲律賓、澳大利亞各1案，境外移入確診者於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診。

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