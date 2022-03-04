蘇揆：會追究停電責任 內閣目前不改組

立法院院會，行政院長蘇貞昌（右）與經濟部長王美花（左）備詢時，針對303全國大停電道歉。蘇揆也回應，針對停電會追其原因、究其責任，但目前沒有要改組。（記者王藝菘攝）

2022/03/04 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕因高雄興達電廠開關場「人為疏失」，全台昨無預警大停電，立法院國民黨團訴求經濟部長王美花下台。國民黨立委曾銘宗下午質詢王「再發生會不會離開？」王美花回應，看狀況會有所決定。蘇揆也回應，針對停電會追其原因、究其責任，但目前沒有要改組。

王美花答詢時表示，確實要對昨天操作上的疏失表達最深歉意，一定不會再發生，一定要做這樣的擔保，一年內不再發生；對於曾質疑怎麼負責？王說，再發生當然不應該，當然要負該負的責任。

對於曾追問，再發生一定要離開這個位置對不對？王美花說，作為政務官，她應該負什麼責任、長官的要求，她都遵守，但在位一天就要把業務做好；曾再問「再發生會不會自己離開？」她說，看狀況會自己有所決定。

曾銘宗也質詢蘇揆由誰來對停電負政治責任，行政院長蘇貞昌表示，會追其原因、究其責任，對於內閣會不會改組，他說，內閣隨時會因應各種情況，有必要隨時都會有必要動作，但目前沒有要改組。

對於曾追問什麼狀況下會內閣改組？蘇貞昌強調，他很以這個團隊為榮，每個人在崗位上都盡心盡力，他跟總統都認可大家很努力、很強，但做到100分很難，有時發生的事情真的令人意外，也不能接受，所以國民黨團很多指教，他都仔細聽，也該謙卑反省、檢討。

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