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    首頁　>　臺北市

    中國稱我輸出9例武肺確診 羅一鈞：不排除在中國被感染

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，從台灣入境中國的9名確診者中，有些人入境到確診的時間間隔較長，因此不排除是在對岸被感染，相關檢驗調查仍待釐清。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，從台灣入境中國的9名確診者中，有些人入境到確診的時間間隔較長，因此不排除是在對岸被感染，相關檢驗調查仍待釐清。（指揮中心提供）

    2022/03/04 15:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中國上海衛健委今天（4日）公布有驗到9例從我國入境的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例；我中央流行疫情指揮中心指出，9名確診者的入境日期多在2月中旬前，但有些人因入境到確診的時間間隔較長，因此不排除是在對岸被感染，相關檢驗調查仍待釐清。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天上午有接到中國的通報，包括1例福建、8例上海。羅一鈞說，這些確診案例入境中國的時間多半是2月中旬前，3月1日、2日發病，並在3日確診；間隔日期最短5天，最長29天，大部分都是10天以上。

    羅一鈞指出，因對岸會做多次檢驗，檢疫天數也比我國更長，因此這些案例到底是在檢疫前或檢疫期間被感染仍有待釐清，且這些案例的病毒量也不知道，因此無法判斷變化，但仍會對國內接觸者調查，不過應該不至於需匡列隔離。

    羅一鈞說，經比對9例確診案例的個資，當中有1人曾在去年五月確診過，或許屬於復陽的病例；羅一鈞說，這些案例在台灣或是在對岸被感染的可能性都不排除。

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