北院審立委收賄案輪到趙正宇 庭後他發千字文強調「無罪」

無黨籍立委趙正宇。（記者溫于德攝）

2022/03/04 15:33

〔記者溫于德／台北報導〕捲入立委收賄的無黨籍立委趙正宇，被檢方依貪污治罪條例中財產來源不明罪、稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪起訴，台北地院上午傳喚他到庭，庭後他透過千字文批評檢調訊問時對他不當誘導，並強調自己無罪。

趙說，針對稅捐稽徵法部分，他以為除非透過專業仲介，按成交價格比例跟買賣雙方計算傭金，才需要報稅，像他這種因為人情、人脈出面去談的，「成交後朋友再按民間習慣給我紅包表示感謝」，他以為不用特別報稅，因此主觀上沒有犯意。

趙說，自己並非稅法專業人士，很多理解可能不是很正確，但做為一個政治人物，跟一般國民一樣都有依法納稅的義務，「實在不太好意思在公開場合說我不懂稅法」，所以他的行為沒有錯，因此，在得知應該要補稅後，他已在最短時間自動補繳，並繳納罰金完畢，然而，檢察官認定他使用詐術手段逃稅，而非一般漏報，「顯然是誤會我了」。

趙強調，自己在檢方偵查時可能有承認逃漏稅，原因之一是因為當下他不太懂何謂稅捐稽徵法中以詐術方式逃漏稅，其次是檢調對他進行不當誘導，如調查官暗示他要認罪才能被放出去。

趙說，檢方知道用稅捐稽徵法羈押他太牽強，所以想要起訴他財產來源不明罪，便開始要他交代財產來源，然而，檢方明知他都交代清楚，還硬要說他涉嫌貪污。

趙表示，林家騏（趙辦主任）明明是在2020年1月才收到業者送來的錢，檢方卻要他從2018年開始交代財產來源，但既然檢方問了，他也盡他所知說明，並經檢方查證，相關土地交易確實存在，證人也都證稱有給現金當謝酬，也提供契約、收據證明他的清白。

趙並解釋，如果錢真的來路不明，綁錢的帶子一定都先處理掉，但他放家中的錢沒有問題，如果心虛怎麼會留下綁帶？趙最後批檢方完全無視他的辯解，讓他確信只為起訴他而已，「我是完全無罪的」。

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