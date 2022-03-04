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    首頁　>　臺北市

    北市防疫旅館再爆群聚！3人先後入住 遭香港境外移入個案傳染

    中央流行疫情指揮中心今將3名武漢肺炎境外移入病例改判本土，因調查發現3人都是在北市某防疫旅館內遭境外移入確診個案傳染。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今將3名武漢肺炎境外移入病例改判本土，因調查發現3人都是在北市某防疫旅館內遭境外移入確診個案傳染。（指揮中心提供）

    2022/03/04 14:42

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（3/4）表示，有3名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例改判本土，分別是2月19日公布之案20016、2月20日公布之案20110及2月23日公布之案20256境外移入病例，都是住在台北同一間防疫旅館同樓層的同一側，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

    依指揮中心統計，從去年12月迄今，共有15家防疫旅館、25例研判為旅館相關感染（含今天公布的3例），其中有23例是由境外移入改判本土。

    醫療應變組副組長羅一均表示，今天改判的3例境外移入為本土，都是在台北某防疫旅館的相關案件，經過疫調後發現，該旅館共有4例感染，並發現這4例都是住在該旅館同一樓層，且該旅館的建物屬於扇形，也集中在某一側，並且房間相鄰、走道也相通，根據環境調查與定序結果，發現這4例的病毒基因序列都相同，同屬Omicron的BA.2。

    經過進一步疫調，羅一鈞說，該間防疫旅館的感染源頭研判應該是跟香港境外移入個案19934有關，因為病毒序列完全一樣，且其他3例發病的時間都晚於案19934，因此將這3例改判本土，目前該旅館的10名員工都已經完成採檢，全數採陰，同樓層入住的旅客有13人，11人採陰，2人還在協尋採檢，目前並無新增個案。

    羅一均說，在環境調查中，該旅館的電梯並沒有確實分流，有員工跟住客混搭的情況，因此導致住客採檢時可能會有間接接觸的可能性，另外浴廁的抽風效果欠佳，房間內的送風系統也沒有持續供應，一樓的門禁管制都要加強，已要求該旅館改善，複驗後沒有問題該樓層才能重新使用。

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