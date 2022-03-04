上議院12議員發聲關切台灣民主 籲英政府給予明確強力承諾

國際社會持續關注台灣安全，英國國會上議院前議長德蘇莎女爵（Baroness D'Souza）3日（左）在國會領銜以「支持台灣民主」為主題進行質詢，呼籲英國政府對於正面臨威權體制政權威脅的國家，給予強力且明確的承諾。圖為先前到台灣立法院參觀情形。（擷自立法院官網）

2022/03/04 14:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際社會持續關注台灣安全，英國國會上議院前議長德蘇莎女爵（Baroness D'Souza）3日在國會領銜以「支持台灣民主」為主題進行質詢，呼籲英國政府對於正面臨威權體制政權威脅的國家，給予強力且明確的承諾。其他上議員也發言敦促英國政府進一步支持台灣。外交部今表示，這是繼下議院2月通過「英國—台灣的友誼及合作」動議後，議員們再度於國會場域力挺台灣。

德蘇莎女爵以「支持台灣民主」（Support Democracy in Taiwan）為主題領銜進行質詢，共12位英國上議院議員發言，時間長達1小時，涵蓋議題廣泛且正面友台。

德蘇莎女爵指出，過去15個月中國軍機犯台次數成長達150%，包括英國首相、外長及G7領袖公報均強調台灣及印太區域和平與穩定的重要性；近來烏克蘭情勢發展顯示，鼓勵性言詞已經無法嚇阻侵略行徑，因此呼籲英國政府對於正面臨威權體制政權威脅的國家，給予強力且明確的承諾。

其他上議員也就中國對台威脅、烏俄情勢及安全議題、台灣的國際參與及台英經貿關係等發言，敦促英國政府進一步支持台灣，包括呼籲支持台灣參與世衛組織（WHO）及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等。

議員們強調，中國與俄羅斯操作假訊息結盟，英國應該全力支持台灣及烏克蘭，並欣見台灣已加入制裁俄羅斯的行列，台英雙方在許多領域有合作空間。

英國外交部主管中南亞、北非暨聯合國事務副部長葉恂米勛爵（Lord Ahmad of Wimbledon）答覆時表示，英國對台灣長期立場維持不變，樂見雙方保持強健且蓬勃的關係。兩岸維持和平及穩定並非只符合英國利益，也是全球關注的議題；英方將持續與國際夥伴合作，勸阻可能破壞現狀的任何行動。英國將持續與民主、經濟強健的台灣夥伴交往，持續積極協助台灣有意義參與國際組織。

外交部說，這次英國國會上議院的友我行動，是繼下議院於2月10日以「英國—台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan Friendship and Cooperation）進行政策辯論並通過動議後，再次在國會場域就支持台灣民主、兩岸和平與穩定及發展台英關係，一致力挺台灣。外交部表達誠摯感謝。

外交部並重申，台英關係密切友好，針對中國侵擾我國防空識別區，英國政府高層近期曾多次公開強調維護台海和平及穩定的重要性。在威權主義在全球擴張的時刻，台灣與英國等理念相近夥伴攜手強化民主韌性及對抗混合式威脅；我國政府將在現有堅實基礎上，持續透過各類對話及溝通管道，加強與英國的交流互動，深化台英實質合作關係。

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