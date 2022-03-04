對準台大搶頂尖生 陽明交大祭出在校學雜費全免

陽明交大對準台大，力搶頂尖學生，今年推出「新生大禮包」，祭學雜費全免，爭取各類組優異學生申請就讀。（陽明交大提供）

2022/03/04 14:37

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明交通大學瞄準台大，力搶頂尖學生，今年首度推出「新生大禮包」，凡成績可達台大醫牙電資及財金的學生，以第一志願就讀陽明交大對應學系（醫牙電資及資財），在學期間學雜費全免，爭取各類組之優異學生就讀陽明交大。

陽明交大副校長陳永富將於明天（3月5日）及後天（6日）晚間舉辦免費線上說明會，介紹陽明交大的優勢、新生大禮包與跨域課程，並推出線上學系博覽會，有興趣的學生、家長可有更全面的了解。

陽明交大校長林奇宏表示，為積極培養能夠自我導航、不被既有體制侷限的學生，陽明交大合校滿週年，將提供更彈性的學習環境，結合兩校專長互補共融而後超越。

陽明交大已規劃逾50組跨域學程，並推出「SPA （Semiconductor, Photonics, Artificial intelligence）科技實務人才培育課程」 暑期學分學程，各科系學生可免費上課，學費由產業界買單，讓非本科系學生也能具備半導體、光電、AI等專業科技素養，具備多元知能的競爭力。

副校長陳永富說明，陽明交大積極籌設學士後醫學系、醫學預備學程與半導體學程，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後疫情時代，讓醫學與電資產生交會點，同時擁有兩方專長的人才炙手可熱，陽明交大醫學領域學生修得電機資訊知能，未來可朝醫師科學家、醫師工程師發展；電資領域學生修習醫學相關學程，未來再修讀學士後醫便能成為工程師醫師。

醫學院院長陳震寰表示，陽明交大後醫系希望能培養學術前端的頂級跨領域人才，而非只是訓練一般醫師，透過醫預學程提供大學部學生一定的醫學知識，能讓學生在學程中確認志向，成為未來申請後醫系的銜接橋樑，或是與自身專業結合後的靈活運用。

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