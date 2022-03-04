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    首頁　>　臺北市

    本土+2、境外+62！高雄30多歲女確診感染源不明 228連假曾去屏花東

    2022/03/04 14:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例維持個位數、今天僅新增2例本土病例，但高雄市出現一起「不明感染源」的病例！

    今天新增一例不明感染源的本土病例（案20832），是一名家住高雄市、在自助餐店工作的30多歲女性，她在本月3日發病，到診所快篩弱陽性，到醫院做PCR後確診，一採Ct值31、二採Ct值20，代表病毒量上升中，研判屬於新被感染案例，且感染源不明。

    指揮中心指出，這名案例曾在228連續假期到屏東、台東和花蓮遊玩，且多數行程都在台東縣。另外，桃園市也有一名本土病例（案20831），與米迪幼兒園群聚感染事件相關，但病毒量很低、研判應屬於舊案。

    國內本有6條傳染源不明、待釐清的傳染源事件，但新北市個案（案20020）隔離至今天期滿，已經結案，不過今天新增高雄這起不明傳染源案例，國內仍有6條不明傳染源事件。

    另外，今日新增62例境外移入個案，為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（6例）、美國、印度及菲律賓（各4例）、印尼及柬埔寨（各3例）、香港、澳大利亞及日本（各2例）、阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大（各1例）移入，另27例調查中。入境日介於今年1月19日至3月3日。

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    國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例維持個位數、今天僅新增2例本土病例，但高雄市出現一起「不明感染源」的病例。（資料照）

    國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例維持個位數、今天僅新增2例本土病例，但高雄市出現一起「不明感染源」的病例。（資料照）

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