中共無信用 龐皮歐：中烏戰略夥伴承諾也蕩然無存

美國前國務卿龐皮歐今在演講中指出，世界也應該注意到，中國最近又破壞一項承諾：「中國–烏克蘭戰略夥伴關係中，雙方承諾在國家主權和領土完整等共同關切的議題上彼此支持」，如今這項承諾已蕩然無存。（記者方賓照攝）

2022/03/04 14:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭震驚世界，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今在演講中指出，中國撕毀對香港的承諾舉世皆知，但世界也應該注意到，中國最近又破壞一項承諾：「中國–烏克蘭戰略夥伴關係中，雙方承諾在國家主權和領土完整等共同關切的議題上彼此支持」，如今這項承諾已蕩然無存。

龐皮歐今應遠景基金會邀請出席演講會，發表20分鐘專題演講。除了美台關係，龐皮歐也談及俄烏情勢。他批普丁是「獨裁者」，罔顧自由、進犯烏克蘭，並以武力重劃俄羅斯與鄰國的邊界。烏克蘭人民正為自由奮戰，但他擔憂，除非歐洲國家以更大決心反對俄國，否則烏克蘭自由之光可能熄滅。他示警，千萬不可錯估形勢，普丁不會止步於烏克蘭，他不會善罷干休，直到重建蘇聯版圖為止。

龐皮歐談及川普政府如何應對北韓，北韓也持續挑釁和脅迫韓國，而川普政府在不姑息金正恩政權、也不損害盟友安全的情形下，與北韓達成協議，他希望這項策略能延續下去。

龐皮歐接著說，今天最重要的討論是如何處理中華人民共和國的侵略。他回顧美國50年前開啟與中國獨裁政權的交往政策，儘管尼克森總統坦承此政策失敗，「可能已經創造出一個科學怪人」，且中國沒有因變得富有而更加自由；但華府卻很少有人願意、有勇氣去逆轉政策方向。因此川普政府決定停止與中共天真的交往方式。

龐皮歐回顧，在國務卿任內，他們開始處理未獲履行的美中貿易協定，更發現問題比預想更嚴重。面對有缺陷的美中關係，川普政府重新進行貿易協定談判，結合盟友對抗中共及其經濟掠奪行徑，也認清中共對新疆維吾爾族犯下的種族滅絕與違反人道罪行，全面制裁違反人權的中共官員。美國也強化與日韓和台灣等印太夥伴和盟友的軍事關係，以嚇阻中國的威權侵略。在國務院以外，美國也增加美軍投資，並降低關鍵供應鏈對中國的依賴。

龐皮歐特別指出，中國撕毀對香港的承諾舉世皆知，但世界也應該注意到，就在最近，中國又破壞了另一項承諾：「中國–烏克蘭戰略夥伴關係中，雙方承諾在國家主權和領土完整等共同關切的議題上彼此支持」，如今這項承諾已蕩然無存。

龐皮歐強調，中共惡行罄竹難書，反映出中國企圖支配全球的野心。共產黨獨裁者以經濟實力和新時代科技宰制世界的黑暗未來益發真實，因此他重申，中共所帶來的危險是當代中心威脅，許多國家現在也同意此看法。

中華人民共和國曾與烏克蘭簽署過多份安全保證聯合聲明，強調尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整，不過俄羅斯入侵烏克蘭，中國未表譴責，近來更有媒體引述西方情報指出，中國政府早知道俄羅斯入侵意圖，但只告訴俄羅斯，希望不要在北京冬季奧運前動武。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法