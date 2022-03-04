消毒變「掉漆」 北捷喊話：別再噴酒精消毒座椅了

台北捷運車廂座椅遇酒精會「掉漆」，北捷呼籲乘客別再噴酒精。（北捷提供，本報合成）

2022/03/04 14:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在國內尚未平息，不少民眾用酒精消毒，養成個人防疫習慣，但台北捷運公司最近接獲旅客反映，褲子疑似被捷運座椅的油漆沾到，讓北捷公司人員感到匪夷所思，進一步調查發現，竟是旅客噴酒精擦拭，導致座椅表面的聚胺脂（PU）漆溶解，呼籲旅客勿用酒精，將尋找耐酒精的材料。

北捷指出，酒精是有機溶劑，不只會溶解捷運列車座椅面漆，也會溶解皮膚的油脂，對於有塗層、油漆或是皮製的傢俱、皮包、皮鞋、汽車內裝，均有可能造成掉漆或損壞。

台北捷運每日進出旅客成千上萬，人潮熙攘，北捷公司目前針對全線捷運車站、月台等旅客接觸之處，持續全時清消。北捷表示，目前使用的是稀釋後的漂白水，不會傷害溶解座椅面漆，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則依排程進行清消作業。

北捷表示，如果旅客要自行消毒捷運座椅，建議使用次氯酸水或濃度0.05%漂白水；為防範類似事件發生，亦將尋求更佳座椅漆或貼膜、鍍膜等耐酒精材料。

北捷提醒民眾，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，違反規定者最高罰鍰1萬5千元，並拒絕運送。提醒旅客電子票證加值或購買單程票，多利用捷運自動售票機，用機器減少人員接觸，防疫更安心。

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台北捷運公司最近調查發現，旅客用酒精消毒擦拭座椅，導致座椅表面的油漆溶解。（北捷公司提供）

台北捷運公司最近調查發現，旅客用酒精消毒擦拭座椅，導致座椅表面的油漆溶解，呼籲旅客勿以酒精噴灑。（北捷公司提供）

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