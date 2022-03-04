家中被搜出920萬現金 趙正宇辯：怕銀行追問來源先放住處

涉立委收賄案的無黨籍立委趙正宇上午到庭受審。（記者溫于德攝）

2022/03/04 14:23

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，涉案無黨籍立委趙正宇面對合議庭詢問收入來源以及為何會在家中存放920萬元大筆現金時辯稱，自己收入單純，現金則是土地佣金，會放家中是考量若存入銀行，恐被銀行依現行洗錢防制法規定追問金錢來源，加上自己身為公眾人物，擔心造成困擾。

檢調先前搜索趙正宇位於桃園市八德區住處，查扣以牛皮紙袋包裹的現金920萬元，認趙假借政治獻金名義收佣，並配合開立政治獻金收據，藉此逃避綜合所得稅捐；扣案現金裡有170萬元來源不明，逃漏稅捐部分有68萬多元。趙被依貪污治罪條例中財產來源不明罪、稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪起訴。

趙正宇上午入庭強調，夫妻的財產來源均單純，源自立委薪資以及太太擔任國會辦公室助理的月薪、2018年土地佣金、2018年投資房地產收入170萬元、每月房租收入8萬5000元。

趙正宇也解釋，家中保險櫃被搜出920萬元現金，是仲介土地買賣所獲佣金，若突然將大筆現金存入銀行，銀行可依現行洗錢防制法規定追問來源，他礙於是公眾人物，擔心會造成麻煩，同時不知道可以放在何處，才會先放在住處。

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