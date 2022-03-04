檢察官代理訴訟罰俸3月 聲請釋憲大法官不受理

前南投地檢署檢察官王全中在任職期間，違法擔任胞妹的刑事訴訟律師，判處罰俸三個月。他聲請釋憲，被大法官裁定不受理。（資料照）

2022/03/04 12:59

〔記者吳政峰／台北報導〕南投地檢署前檢察官王全中在職時，擔任胞妹傷害、誣告等刑事案件的訴訟代理人，並表明檢察官身分，被職務法庭認定損及司法公信，判罰俸3月確定。王全中不服，聲請釋憲，日前被大法官裁定不受理。

王全中主張，「法官法」容許職務法庭第二審，可不經言詞辯論程序逕為確定終局判決，違反憲法正當法律程序原則、第23條比例原則，侵害人民受憲法第16條保障的訴訟權。而「法官法」第89條規定「法官不得兼任其他足以影響法官獨立審判或與其職業倫理、職位尊嚴不相容之職務或業務」，準用檢察官，卻未考量檢察官與法官職務特性不同，過度限制人民服公職外的行為自由權，違反比例原則，侵害人民服公職權及財產權等。

王全中又說，「法官法」的「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」規定，檢察官倫理規範第5條「檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」規定，均欠缺客觀審查基準，有違法律明確性原則。

王質疑，「法官法」規定「檢察官之懲戒，由懲戒法院職務法庭審理之。其移送及審理程序準用法官之懲戒程序」，如何準用？欠缺法律明確性、客觀性及可事後審查性。

他強調，為避免他的名譽權、財產權等遭受難以回復之重大損害，聲請大法官暫時停止職務法庭罰俸3月的處分。

但受理的憲法法庭第五庭（審判長蔡明誠、大法官張瓊文與蔡宗珍）表示，王全中聲請意旨所主張的內容，客觀上看不出已具體指摘相關規定有何牴觸憲法之處，與「司法院大法官審理案件法」的受理要件不符，因而判定聲請不合法，日前裁定不受理。

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