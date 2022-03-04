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    中國無預警禁台3項水果 農委會：將於3/24再度提請WTO SPS委員會討論

    農委會副主委陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    農委會副主委陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    2022/03/04 12:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中國去年3月稱台灣鳳梨上有介殼蟲，在提不出科學證據下禁止台灣鳳梨輸入，後又用同樣理由禁台灣鳳梨釋迦和蓮霧，農委會去年透過世貿組織（WTO）提出「特定貿易關切（STC）」，去年11月首度於SPS委員會（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會）議程討論，但中國仍未有具體回應，農委會今（3/4）表示，將於3月24日再度於SPS委員會提出協調。

    中國屢屢提不出科學證據禁止台灣水果進口，除鳳梨外，還有鳳梨釋迦與蓮霧。農委會副主委陳駿季表示，該會已經14次透過兩岸的技術平台，希望雙方開啟對話，但中國迄今仍「已讀不回」，該會去年已經透過台灣WTO代表團，向WTO提出STC，並於去年台灣時間11月4日凌晨納入議程討論，會中台灣要求中國依WTO與SPS的協定與國際標準，盡速恢復台灣3項水果的出口，但中國仍堅指在水果驗出蟲害，也沒有正面回應我方要求。

    由於中方都沒有回應，因SPS委員會將於3月23日到25日舉行會議，陳駿季說，農委會於3月2日再度透過我國駐WTO代表團，提出於SPS委員會的第2次對話和協調，預計相關協調會於24日台灣時間凌晨進行。

    陳駿季說，這次會再度完整論述台灣如何確保鳳梨輸出的品質外，也會強調國與國之間，若要停止農產品貿易必須遵守一定程序，希望中國可遵循程序外，也呼籲中國恢復台、中雙方平台的對話，因為只有對話才能找到彼此的關切點，不過若中國持續拒絕對話，就會尋求WTO的爭端解決機制。

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