司改團體揭協會混淆法扶接案 籲內政部積極處理

民間司改會、法扶基金會、卡債自救會等團體，4日在立委邱顯智等人陪同下，在立法院舉行「保護民眾不受假法扶欺騙，政府有責任」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/03/04 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕民間司改會接獲民眾申訴，「中華民國法律扶助協會」混淆與「財團法人法律扶助基金會」的差異，藉機攔截弱勢民眾，造成其近用國家免費扶助資源障礙，司改會與相關團體呼籲內政部積極處理，也將向公平交易委員會及律師公會提出檢舉。

民間司改會、法扶基金會與卡債自救會今與朝野立委在立法院召開記者會指出，司改會接獲民眾申訴，發現「中華民國法律扶助協會」以「法律扶助基金會」下GOOGLE關鍵字廣告，廣告並以「法律扶助基金會 幫助您—政府免費法律諮詢」為標題，混淆該協會與「財團法人法律扶助基金會」，藉機攔截弱勢民眾，造成其近用國家免費扶助資源得障礙。

民間司改會等團體表示，針對「中華民國法律扶助協會」時任理事長沈靖家律師以該協會不當招攬業務，法扶基金會及民間司改會將向公平交易委員會及律師公會提出檢舉。

司改會接獲申訴，一位民眾因人頭詐騙案件涉訟而有法律扶助需求。該民眾僅為基層勞工、資力不佳的民眾，上網搜尋「法扶」尋求法律扶助資源。然而點入「法律扶助基金會」網頁後，卻是連結到「http://www.880085.net/公益社團法人/法扶協會」的「中華民國法律扶助協會」網頁。

司改會表示，民眾透過該網頁加入LINE後，該協會LINE窗口強調民眾情況應該委任律師處理，並提供該協會理事長沈靖家名片。沈也確實透過協會窗口獲得案件，並交辦其受雇律師完成書狀，總共向民眾收取偵查中撰狀5萬元。

後續，該民眾因接受民間司改會訪談人頭詐騙事件經過，提及使用「法扶」經驗不好，並出示相關LINE對話，經司改會人員告知，才知悉「財團法人法律扶助基金會」窗口不會引介律師、扶助律師也不會收取任何費用，深感受到此協會欺騙。

司改團體指出，根據司法院網站公開法人登記公告，「中華民國法律扶助協會」協會自2021年2月24日完成法人登記程序，顯見該協會已運行為期逾一年，為期不短。而除該協會外，法扶基金會、卡債自救會近年也時常接獲許多民眾委任後發現與其接洽的「協會」並非依據《法律扶助法》由司法院捐助設立的「法扶基金會」。例如從GOOGLE上一查，即可看到有其他扶助協會為名之組織，打上「政府專責服務機構」的廣告，可見相關手法並非少見。

民進黨立委黃世杰說，相關受害情形非常多，律師公會的自清可能還不夠，雖然台灣民主化後結社自由，政府對人民團體管制很寬，但名稱若已出現混淆，紅線還是該劃回去，政府未來在審查人民團體的時候，要考慮名稱是否會引起誤會，將建議內政部提出修法，

時代力量立委邱顯智指出，社會弱勢者需要法扶，卻有些人假借法扶名義趁虛而入，相關律師的問題律師法有規定，可以進行懲戒，人民團體的管理也是內政部職責所在，若違反相關法律，最嚴重仍可以廢止許可或解散。

國民黨立委李貴敏認為，司法院或其他單位編列非常多宣傳預算，法扶基金會是為人民解決問題，政府應撥相關宣傳費用，讓真正的法扶基金會搜尋能跳到最前面，就可以立即解決

民間司改會、法扶基金會及卡債自救會指出，此類團體設立，內政部依據「人民團體法」雖僅能形式審查，然而當該等組織以引人錯誤、混淆人民的方式為廣告行為，政府已不該置身事外。行政院應會同內政部、公平會等相關部會共同研議保障民眾不受假法扶欺騙之對策，並應積極清查相關案件，保障弱勢民眾之權利。

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