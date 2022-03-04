反對吳斯懷進入立院國防委員會 獨派要他「滾蛋」

獨派團體4日在立法院群賢樓前舉辦「中共同路人，吳斯懷滾蛋」記者會，呼籲民眾想想烏克蘭，拒絕吳斯懷。（記者叢昌瑾攝）

2022/03/04 12:15

〔記者吳書緯／台北報導〕曾赴中國聽訓的國民黨立委吳斯懷本會期進入立院外交及國防委員會，外界憂心洩密中國；獨派團體今在立法院外抗議，並要「吳斯懷滾蛋」。台獨聯盟主席陳南天表示，吳斯懷過去的發言以及在中國親共媚中的行為，已經失去作為一位台灣人民對國家最基本的忠誠，

台獨聯盟今在立法院群賢樓外舉行「中共同路人 吳斯懷滾蛋」記者會，多個獨派團體出席，抗議吳斯懷進入本會期立院外交及國防委員會，恐有國防機密被中國看光光的疑慮。

陳南天說，吳斯懷這種反台親中的國會議員進入外交及國防委員會，他們對中國提供的消息，將使台灣陷入無可挽回的災難，為了防止台灣的外交以及國防機密，落入敵人的手中，因此堅決反對吳斯懷進入外交及國防委員會，並呼籲國民黨懸崖勒馬。

台灣基進秘書長王興煥指出，國民黨立委陳以信「禮讓」吳斯懷，讓吳進入外交及國防委員會，國民黨難道不用交代清楚嗎？立法院長游錫堃，不應以「中立」的理由迴避「台奸審查國防」這種必然造成國家安全重大災難的政治陽謀，呼籲游明確表態。

王興煥表示，立法院外交及國防委員會7日將舉行召委選舉，難道要讓台奸吳斯懷擔任掌握排案權力的召委嗎？就算民進黨在程序上不得不接受，台灣基進也要代表台灣人民怒吼「我們不接受」。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩說，吳斯懷過去赴中聽訓，並曾在中國的電視節目上「指導」中國軍隊如何對入侵台灣，稱中國軍為「我們的軍隊」，而在烏克蘭受侵略時，預測烏克蘭只剩敗局收場，俄羅斯必定大贏，配合中國大外宣在台灣宣揚放棄抵抗的投降主義。

宋承恩質疑，這樣的人進入外交及國防委員會，執行的政策是什麼是強化台灣國防，還是幫助中國軍「打擊台獨」入侵台灣？而任何台灣加強國防，台美增加軍事合作的議案，都會第一手知道，任何議案都必須過他這一關，難道美國來談的很多具體合作措施，都要向他報告，聽他指指點點，被他擋下來。

台獨聯盟今在立法院群賢樓外舉行「中共同路人 吳斯懷滾蛋」記者會，多個獨派團體出席，抗議吳斯懷進入本會期立院外交及國防委員會。（記者叢昌瑾攝）

台獨聯盟今在立法院群賢樓外舉行「中共同路人 吳斯懷滾蛋」記者會，多個獨派團體出席，抗議吳斯懷進入本會期立院外交及國防委員會，恐有國防機密被中國看光光的疑慮。（記者吳書緯攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法