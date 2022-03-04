為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    2坪畸零地喊價4億！ 前立委8度透過親友交易炒地

    前立委黃誠。（資料照）

    前立委黃誠。（資料照）

    2022/03/04 12:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市捷運工程局原計畫在信義安和站5號出口旁舉辦聯合開發案，曾任民進黨立委的雍國建設開發負責人黃誠，被控以親友為人頭，利用親友間交易拉抬地價炒地皮，使得一塊2坪的畸零地竟喊價4億元，被外界戲稱「全台最貴花圃」，台北地檢署調查，黃誠涉嫌透過8次交易拉抬地價，在土地登記申請書上不實勾選為「買賣」，今依使公務員登載不實罪將他起訴。

    檢方調查，黃誠當初整合多名地主，取得位於北市信義路四段及239巷口的土地後，原打算做為興造「桂冠大廈」時，依大廈建照註記「拓寬東側計畫道路3.5公尺」，預定作為道路規劃用地。

    2007年間，黃誠得知北市捷運工程局要在該處辦理聯合開發案，而該塊畸零地即在聯合開發案的規劃中，遂打算讓該地被徵收，不過最後卻被聯開建商嫌貴而碰到釘子。

    檢方調查，黃誠當初收購並整合該塊畸零地的多數產權後，於2013至2015年間，陸續以妻兒及親友等13人為人頭，8度不實進行親友間的土地交易，以分割及移轉土地等方式，將土地價格拉抬成為天價，此部分涉及在土地登記申請書上的登記原因欄目中，不實勾選為「買賣」等，涉嫌使公務員登載不實。另針對出借帳戶給黃誠的13名親友，檢方查無涉案事證，均獲不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    避免成炒地皮幫兇 央行要求購地貸款須切結一定期間動工
    2021/12/21 19:06

    避免成炒地皮幫兇 央行要求購地貸款須切結一定期間動工

    震撼！南韓執政黨12位國會議員涉炒房 擬全要求退黨
    2021/06/08 14:26

    震撼！南韓執政黨12位國會議員涉炒房 擬全要求退黨

    延緩衰老就靠「它」為身體健康存老本
    賴品妤不滿被影射「炒地皮」 更新16字簡介笑翻網友
    2020/08/08 22:30

    賴品妤不滿被影射「炒地皮」 更新16字簡介笑翻網友
    評論時力議題卻遭「戰學歷」 賴品妤半夜發文怒批「戰神」
    2020/08/06 11:49

    評論時力議題卻遭「戰學歷」 賴品妤半夜發文怒批「戰神」

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    抗議中資炒地皮 法國農民開拖拉機吼：還我農地
    2018/08/30 20:14

    抗議中資炒地皮 法國農民開拖拉機吼：還我農地
    推賭「假議題」 真炒房炒地皮？
    2017/10/22 06:00

    推賭「假議題」 真炒房炒地皮？
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播