天弓飛彈車缺「尿素」影響戰備 國防部：協調原廠切換戰鬥模式解決

110年國慶大會期間，多輛天弓三型飛彈車通過總統府前。（資料照）

2022/03/04 11:26

〔記者羅添斌／台北報導〕包括天弓三型防空飛彈系統在內的各型飛彈發射車，因出現國際市場尿素缺貨丶未添加車用型尿素又恐影響車輛運用等問題，國防部已找到解決方法，將洽請原廠修改行車電腦設定程式，增加可切換設定為不需使用尿素的戰鬥模式，未來在採購各型飛彈特種車輛時，都要依這項做法來因應處理。

國軍各型飛彈發射車數量很多，包括天弓三型防空飛彈車丶雄二與雄三反艦飛彈發射車丶雄二Ｅ巡弋飛彈發射車丶陸射型劍二飛彈發射車，以及雷霆二千多管火箭車等等大型特種車輛，都是使用柴油的商規特種車輛。

天弓三型防空飛彈等各型飛彈系統現正進行量產，但機動發射車使用的是商規柴油車，還要依法令定期添加尿素以符合環保法規，但因為國際市場出現尿素缺貨，恐怕會導致包括天弓三型飛彈發射車在內的各型飛彈車無法出勤戰備，朝野立委為了維持國軍防空武器柴油車使用尿素穩定，要求國防部提出應處作為書面報告，以維持防空武器車輛機動能量運作順遂。

根據國防部最新送到立法院的報告指出，國軍會選用商規柴油車當做飛彈發射車的原因，在於我國因應國情特殊，軍售武器獲得不易，加上中科院受限於國外軍規運輸載具輸出入的限制，因此要以商規柴油車來改裝，但依照環保法令柴油車須添加車用型尿素，降低氮氧化物管制值，使得國軍部分戰鬥車輛就必須定期添加尿素，以符合環保法規。

對於國際市場出現尿素缺貨，國防部已先行採用3種措施來因應調整，包括各單位循維保合約及大賣場等管道實施車用型尿素補充添加；國防部核撥預算由各軍完成車用型尿素籌補，現存量足供支援無虞；後續與中油洽談簽訂車用型尿素緊急支援協議，確保後續車用型尿素供補正常。

至於未來的精進作為，國防部在報告中指出，這些柴油車輛在尿素不足時，行車電腦就會有保護設定，因此造成車輛難以正常行駛運作，規劃由中科院及各軍種協調車商洽原廠，授權設定一種戰鬥模式（取消因尿素不足時行車電腦的保護設定），並以電腦切換為主，平時符合環保法規，戰時可立即執行作戰。

國防部並表示，未來在有新的軍用車輛採購案時，會直接洽廠商研析將行車電腦設計為可切換為戰鬥模式，以利因應戰時任務需求。

天弓三型飛彈可在固定陣地丶機動發射車來發射。圖為弓三飛彈發射畫面。（圖：取自中科院網站）

雄風飛彈機動發射車，可搭載雄二丶雄三反艦飛彈，車輛使用的是商規柴油車。（資料照）

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