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    首頁　>　臺北市

    烏俄戰爭又發生大停電 民眾黨團：凸顯台灣供電不穩定

    立院民眾黨團召開記者會，呼籲政府對烏俄戰爭爆發後與台灣切身相關的糧食、能源、半導體供應鏈、金融危機及通膨持續問題進行優先處理。（民眾黨團提供）

    立院民眾黨團召開記者會，呼籲政府對烏俄戰爭爆發後與台灣切身相關的糧食、能源、半導體供應鏈、金融危機及通膨持續問題進行優先處理。（民眾黨團提供）

    2022/03/04 11:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立院民眾黨團召開記者會，呼籲政府對烏俄戰爭爆發後與台灣切身相關的糧食、能源、半導體供應鏈、金融危機及通膨持續問題進行優先處理。民眾黨立委張其祿表示，昨日又發生大停電，更顯示台灣的供電系統嚴重不穩定。

    張其祿指出，俄烏戰爭局勢讓全球石油、天然氣供應鏈緊張，拉抬國際油價，國內發電成本跟著高漲，為平抑物價，台電因此宣布「第8度凍漲」，也代表台電持續虧損，更「無法集中資源解決供電系統不穩定的核心問題」，對於以「增氣減煤」進行「能源轉型」，達到「2050淨零碳排」的台灣更是新一波困境。

    民眾黨立委高虹安提醒，經濟部長王美花雖然稱天然氣目前已經採購充足，並將停止向俄羅斯採購天然氣，然而是否停止向俄羅斯進口燃料煤、以及長期的採購布局改變計畫為何，王美花都有責任充分向全民說明清楚。

    針對半導體等科技相關制裁俄羅斯對我可能造成的影響，高虹安指出，業界基本上都配合政府政策，因此較有規模的企業多半早已針對關鍵原物料規劃部署、預先備料，並尋覓其他可能進口來源。若戰爭期間不長，沒有對生產基地造成嚴重破壞，則問題不大。

    不過高虹安也提醒，若戰爭規模擴大或延長，影響層面就不只是生產原料，同時則需要重新評估全球經濟和消費市場消長引發的產品供需問題。

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