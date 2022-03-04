台灣獨立是既存政治事實 龐皮歐：美國應外交承認中華民國台灣

美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正訪問台灣，今天舉行專題演講。（記者方賓照攝）

2022/03/04 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正訪問台灣，今天在專題演講中表示，台灣是自由的典範，如同當年的西柏林，美國必須支持台灣就像捍衛西柏林一樣。龐皮歐並主張，美國有必要改變50年來的政策模糊，美國應該外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家。龐皮歐強調，這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的政治、外交及主權事實，「台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣，台灣人民值得世界尊重其作為一個自由民主的主權國家」。

美國第70任國務卿龐皮歐今天上午應遠景基金會邀請出席演講會，發表20分鐘專題演講。龐皮歐首先表示，過去他經常提到台灣，特別是在擔任美國國務卿任內，這卻是首次有幸拜訪這個偉大且自由的國家，體驗這個不凡且自由的文化與社會。

龐皮歐除了稱讚的自然風景、豐富歷史和深厚傳統，也讚許台灣是全球最重要經濟體之一，最令人印象深刻的成就則是台灣對自由的熱愛。

龐皮歐演講中回顧二戰，並以納粹希特勒歷史為鑑，強調不力挺自由的後果，是中共領導人習近平接管香港後，接著就是台灣、再來是南海和釣魚台等。他問，我們要繼續姑息嗎？或是應該拒絕犧牲自由和安全換得一個不被遵守的協議？

龐皮歐回顧美國對中國的交往政策，富有並沒有讓中國人民更自由，並提到川普政府停止與中共天真的交往方式，他也提醒，看到烏克蘭情勢，世界該注意到，中國已破壞了另一項承諾：中國烏克蘭戰略夥伴關係中，雙方承諾在國家主權和領土完整等議題上彼此支持，但這項承諾蕩然無存。

龐皮歐批評，中共惡行罄竹難書，反映出中國企圖支配全球。共產黨獨裁者以經濟實力和新科技宰制世界的黑暗未來益發真實。因此他多次強調，中共所帶來的危險是當代中心威脅，許多國家現在也同意此看法。

龐皮歐指出，中共想要以武力侵略和統治台灣，一是出於中共領導人認為拿下台灣是達成共產主義意識形態的終極目標，二是顯然習近平相信中國比美國強大，深信中國能取勝美國，這使他變得危險。此外，中國對台灣磨刀霍霍，是緣於恐懼和偏執，因為台灣是華人社會自由民主的成功典範，只要這個典範存在，就會嚴重損害中共的威信和權威，對遭到壓迫的中國人民特別是如此。

龐皮歐強調，必須從歷史汲取教訓，美台關係在對抗中國和促進區域繁榮中至為關鍵。他擔任國務卿時對此有清楚認知，並且認為無論現在或未來，這必須成為美國外交政策必要元素。美國必須支持台灣，就像冷戰期間美國捍衛西柏林一樣，一旦西柏林淪陷，當地自由就會死亡。

龐皮歐說，雖然如今他是以平民身分訪台，但他認為有必要改變美國50年來的政策模糊，這事關美國對中華民國台灣的外交承認。美國一方面應持續和中華人民共和國維持關係，但一方面美國也應該外交承認中華民國台灣是自由主權國家。

龐皮歐直言，這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實。事實上，台灣過去和現任領導人都明確表示：「台灣無須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。」他呼籲美國人民和政府應該承認這個政治、外交及主權的事實，台灣人民值得世界尊重其作為一個自由民主的主權國家。

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