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    台北市需要什麼樣的市長 林佳龍：應以市民角度思考

    台中市前市長林佳龍（右）接受廣播節目專訪。（記者謝君臨翻攝）

    台中市前市長林佳龍（右）接受廣播節目專訪。（記者謝君臨翻攝）

    2022/03/04 10:58

    〔記者謝君臨／台北報導〕隨著年底縣市首長選舉時間逐漸逼近，相較於國民黨由立委蔣萬安出戰台北市長的態勢明顯，民進黨內被點名的人選，包括衛福部長陳時中、台中市前市長林佳龍、前副總統陳建仁等。對此，林佳龍今表示，應從市民的角度來看，台北市需要什麼樣的市長？台北市面對什麼挑戰？要怎麼解決？大家一起幫忙找人才。

    林佳龍上午出席「POP撞新聞」廣播節目，接受媒體人黃暐瀚專訪，身為民進黨選對會成員之一，林佳龍以個人觀點針對年底縣市首長選舉發表看法。

    對於是否有意出戰台北市長，林佳龍認為，這個問題要從台北市這個城市需要怎麼樣的市長、從市民的角度來看，才能提出誰是最適合的人選，大家一起幫忙找人才。他說，台北市都在討論聲量，重點是台北市需要什麼樣的市長？面對什麼挑戰？要怎麼樣解決？作為選對會成員，應討論城市發展需要什麼樣的領導人。

    「我是選對會成員，也是北市長大的人」，林佳龍說，他要提一個很重要的角度問題，其實民進黨要自己反省，為何24年來，我們沒有提出適合的市長人選，或提出的人選無法贏得市民支持，這不能推給「藍大綠小」，我們有無盡力為市民找到一個他們心中好的市長。

    林佳龍提及，為何現在很多人說，以前支持誰，現在好像被騙了，這時候就回到民進黨，不要從政黨輸贏去看市長提名，而應從市民的角度找出最適合的人選。

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