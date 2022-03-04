愛心不斷 賑濟烏克蘭專戶捐款已突破1億元

賑濟烏克蘭專戶捐款今已突破1億元。（圖擷自賑災基金會官網）

2022/03/04 11:19

〔記者李欣芳／台北報導〕外交部透過財團法人賑災基金會開立賑濟烏克蘭專戶，賑災基金會今天上午公布最新統計，截至今天上午8時收到破億元善款。其中實體帳戶統計8379萬元；而透過線上多元支付平台則收到1911萬元，累計共1億290萬元。

賑災基金會昨天公布截至昨天下午5點為止，捐款金額合計達7964萬元，今天則已突破1億元，連日來賑災基金會也在官網公布捐款專線電話（02）8912-7779，募得款項將全數交由外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏克蘭的人道援助工作。

此外，土地銀行也接受捐款，專線電話為（02） 2523-1063。

賑災基金會表示，根據所得稅法第17條規定捐款可以列報捐贈，於明年報所得稅時，如果採列舉式申報所得稅，可以扣抵，總額最高不超過綜合所得總額20%為限。

俄烏戰火延燒，烏克蘭人民因戰亂遭受生命財產的重大威脅，據聯合國難民署（UNHCR）統計，過去6日有逾66萬人次逃離家園，前往波蘭等鄰近國家躲避戰火的襲擊，據估計，未來幾個月，烏克蘭境內將有1200萬人急需協助及救護，超過400萬難民將持續尋求鄰近國家提供庇護。

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