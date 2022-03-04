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    首頁　>　臺北市

    死ㄤ媳控公婆私賣丈夫遺產 求償2511萬

    台北地院。（資料照）

    台北地院。（資料照）

    2022/03/04 10:55

    〔記者溫于德／台北報導〕一名喪偶媳婦發現原本登記在先生名下的房地遭公婆私自賣出，依繼承人資格帶女兒向公婆求償房地市價2511萬多元，台北地院認為，先生4歲時以「借名登記」方式取得房地，年幼的他不可能出錢購買，故可認定房地所有人為公婆，且房地稅款長年由公婆繳納，判媳婦與孫女敗訴，可上訴。

    媳婦主張，夫妻2019年6月間在美國維吉尼亞州結婚，後來返台灣辦理結婚登記，但先生2020年5月27日在美國身亡，經她調閱先生不動產謄本見其名下不動產遭公婆擅自賣出，故向公婆求償房地市價2511萬多元。

    公婆透過律師解釋，該房地借名登記在死者名下，當時死者年僅4歲，根本沒錢購買，且死者6歲旅居美國，僅於2018年短暫返台就醫，對房地完全不清楚，而由公婆實際使用、管理，並出租；律師強調，借名登記關係在死者身亡後，依民法規定已終止委任關係，房地應回給公婆，並不屬於遺產。

    北院認為，房地於1980年6月7日借名登記在死者名下，那時死者年僅4歲，顯然沒有購屋能力，而是由公婆購入，房地後來出租給一間機械公司，也由公婆負責收租並繳地價稅、房屋稅。

    北院也指，死者1985年出境台灣後，2017年12月10日首次回台，後來也僅短暫回台2次，因此公婆辯稱兒子長居在國外，不可能管理房地，與事實相符，依民法規定，該房地在死者離世後，恢復為公婆所有，並非遺產，判媳婦與女兒敗訴。

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