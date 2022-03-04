為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    藍委特製「美花牌欠電雞排」杯葛議事 包圍王美花要求為停電下台

    立法院院會，國民黨立委拿著雞排包圍經濟部長王美花，要求她下台。（記者王藝菘攝）

    立法院院會，國民黨立委拿著雞排包圍經濟部長王美花，要求她下台。（記者王藝菘攝）

    2022/03/04 10:35

    〔記者陳昀／台北報導〕台電高雄興達電廠昨因開關場「人為疏失」，造成全台無預警大停電，經濟部長王美花自請處分、台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭負責；行政院長蘇貞昌今率王美花等部會首長到立法院施政報告，但國民黨團拿出「美花牌欠電雞排」給王吃，痛批她不願負責，要求她一定要下台。

    國民黨團首席副書記長李德維今登記立法院國是論壇發言最後一位，他說，政府告訴民眾不缺電，一年內卻發生4起停電、限電，請蘇貞昌給全民一個交代，王美花拿雞排賭說不會缺電，這樣愛賭又不服輸、愛承諾又跳票的部長，台電董、總記大過、請辭，她都安然無恙，請她一定要下台負責。

    「如果你不發雞排，我們已準備好『跳電雞排』！」李德維一說完，國民黨立委隨即手持印有「美花牌欠電雞排」紙袋的雞排，蜂擁而至王美花身邊，也有人遞給王美花要她收下但遭拒絕，民進黨立委也隨即上前阻擋，立法院長游錫堃則宣布休息。

    國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團要求王美花下台負責、台電賠償全額所失，連前總統陳水扁都看不下去，說王美花要負政治責任，能源政策部分，2025非核家園根本不具可行性，希望政府趕快提出檢討報告。

    立委賴士葆痛批，2017年經濟部長李世光因大規模停電就下台，國民黨時執政時的經濟部長張家祝也因為高雄氣爆下台，王美花下台負責是基本，不要仗著是蔡英文愛將賴著不走，怎麼會自請處分？連自提辭職的勇氣都沒有，會被人民唾棄，昨天近550萬戶大停電，連紅綠燈都沒電、要人力指揮，「淪為北韓」。

    立院國民黨團拿出「美花牌欠電雞排」給王美花吃，痛批她不願負責，要求她一定要下台。（記者王藝菘攝）

    立院國民黨團拿出「美花牌欠電雞排」給王美花吃，痛批她不願負責，要求她一定要下台。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    303停電王美花再致歉 3天內提改善報告
    2022/03/04 09:39

    303停電王美花再致歉 3天內提改善報告
    303全台停電王美花稱非缺電不發雞排 他喊「部長不發我來發」
    2022/03/04 09:29

    303全台停電王美花稱非缺電不發雞排 他喊「部長不發我來發」

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    全台大停電！王美花：將盡快就人員、系統提出改善措施
    2022/03/04 06:39

    全台大停電！王美花：將盡快就人員、系統提出改善措施
    官員下台能抵罪？ 余宛如批台電：搞掉GDP繼續爽拿年終
    2022/03/03 22:03

    官員下台能抵罪？ 余宛如批台電：搞掉GDP繼續爽拿年終

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播