藍委特製「美花牌欠電雞排」杯葛議事 包圍王美花要求為停電下台

立法院院會，國民黨立委拿著雞排包圍經濟部長王美花，要求她下台。（記者王藝菘攝）

2022/03/04 10:35

〔記者陳昀／台北報導〕台電高雄興達電廠昨因開關場「人為疏失」，造成全台無預警大停電，經濟部長王美花自請處分、台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭負責；行政院長蘇貞昌今率王美花等部會首長到立法院施政報告，但國民黨團拿出「美花牌欠電雞排」給王吃，痛批她不願負責，要求她一定要下台。

國民黨團首席副書記長李德維今登記立法院國是論壇發言最後一位，他說，政府告訴民眾不缺電，一年內卻發生4起停電、限電，請蘇貞昌給全民一個交代，王美花拿雞排賭說不會缺電，這樣愛賭又不服輸、愛承諾又跳票的部長，台電董、總記大過、請辭，她都安然無恙，請她一定要下台負責。

「如果你不發雞排，我們已準備好『跳電雞排』！」李德維一說完，國民黨立委隨即手持印有「美花牌欠電雞排」紙袋的雞排，蜂擁而至王美花身邊，也有人遞給王美花要她收下但遭拒絕，民進黨立委也隨即上前阻擋，立法院長游錫堃則宣布休息。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團要求王美花下台負責、台電賠償全額所失，連前總統陳水扁都看不下去，說王美花要負政治責任，能源政策部分，2025非核家園根本不具可行性，希望政府趕快提出檢討報告。

立委賴士葆痛批，2017年經濟部長李世光因大規模停電就下台，國民黨時執政時的經濟部長張家祝也因為高雄氣爆下台，王美花下台負責是基本，不要仗著是蔡英文愛將賴著不走，怎麼會自請處分？連自提辭職的勇氣都沒有，會被人民唾棄，昨天近550萬戶大停電，連紅綠燈都沒電、要人力指揮，「淪為北韓」。

立院國民黨團拿出「美花牌欠電雞排」給王美花吃，痛批她不願負責，要求她一定要下台。（記者王藝菘攝）

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