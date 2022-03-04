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    媒體稱龐皮歐訪台要「政治保護費」外交部：醜化台灣堅定友人

    美國前國務卿龐皮歐正訪問台灣。（外交部提供）

    美國前國務卿龐皮歐正訪問台灣。（外交部提供）

    2022/03/04 09:12

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正在台灣訪問，有媒體報導指出其為投資來台、而非保台，並批政府交「政治保護費」等。外交部今說，龐皮歐對台美關係貢獻卓著，有目共睹，卸任後期盼訪台，也無投資公司人士隨行，政府雖一向歡迎外國來台投資，此次也未為訪團規劃任何投資交易。報導是刻意醜化台灣堅定友人，有失公允，外交部至感遺憾。

    聯合報今報導指出，龐皮歐訪台是為爭取退撫基金、勞退基金投資與其有關的Anarock公司；並匿名批評龐皮歐「抗中挺台是假，來台爭取退撫與勞保基金當政治保護費才是目的」。

    外交部今對此報導回應指出，龐皮歐在國務卿任內對深化台美關係貢獻卓著，各界有目共睹，卸任後一直期盼有機會訪問台灣，以實地見證台灣民主發展與多元蓬勃社會。龐皮歐此行的重點即在瞭解我國政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，以實際行動展現對台灣長期以來的堅定支持。

    外交部同時說明，我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。各外處的工作項目之一，就是將相關合作機會陳報國內相關機關參考研議。此外，龐皮歐前國務卿這次訪問並無相關投資公司人士隨行，我國政府也沒有為訪團規劃任何投資交易。

    外交部批評，相關報導擅自惡意揣測龐皮歐前國務卿訪台意圖，刻意模糊焦點、企圖醜化一位對台美友好關係有重要貢獻的台灣堅定友人；類此報導與評論有失公允，外交部至感遺憾。

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