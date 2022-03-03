「我也會參與」！林佳龍：一起幫「台北市」找「好市長」！

前交通部長林佳龍（前排左三）受訪強調，「一起幫台北市找到一位好市長」，台北市是台灣首都，這些年跟國內或國際其他城市比較起來比較停滯，希望從台北市發展的需求和台北市民的角度來尋找一個好的市長，「我本身也會參與這一個過程」。（記者陳鈺馥攝）

2022/03/03 19:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前交通部長林佳龍今（3日）晚出席電影《時代革命》包場活動，對於媒體追問是否參選台北市長？他受訪強調，「一起幫台北市找到一位好市長」，台北市是台灣首都，這些年跟國內或國際其他城市比較起來比較停滯，希望從台北市發展的需求和台北市民的角度來尋找一個好的市長，「我本身也會參與這一個過程」。

林佳龍談及，希望大家能夠聚焦在城市發展，還有台北人的需要，這個就是他的出發點。在討論過程中，可以開放大家尋找，應該為這個城市來尋找適合的一個市長，「我只會參與這個尋找的過程」。

針對自己是否具備台北市長條件？林佳龍回應，從台北市發展角度來看，台北是台灣首都，是一個國際性城市，與國際的交流能夠代表台灣，這一點是非常重要。特別台灣在防疫及經濟上的表顯，未來對普世價值的追求，台北市可以在國際上代表台灣建立一個更好形象。

林佳龍認為，另外，從城市市民的需要，確實台北人口在外移，面臨高齡化跟少子化，有年輕人居住正義的問題，如何取得好的就業機會，在這裡能夠有好的都市發展基礎建設，包括像交通、水環境，最重要的是城市教育文化，這是很多人關心的課題，也是看首都發展非常重要的問題。

林佳龍強調，台北市是一個首都圈的核心都市，一定要有跨越區域的宏觀視野，也能夠協調跨越縣市遇到的一些挑戰，不管是交通，還是水環境，過去這些年來比較可惜的是比較多的本位主義，最能夠來帶領進行跨縣市區域聯合的領頭羊。

對於之前「反罷昶」活動及「時代革命」包場都在萬華？林佳龍表示，「我是萬華出生的」，在這邊求學成長跟工作，所以回到萬華是過去的日常。在疫情發生後，萬華地區相對受到比較大的傷害，要進行一個重建工程，台北市也應該從舊都心的沒落，走出一個更好的未來。

林佳龍指出，萬華也是一個城市的靈魂，就是台北的發源地，從萬華來看台北，絕對是一個都市再生，以及能夠打造成一個偉大城市的出發點，就像他在台中市長任內時，台中市中區沒落，透過綠川整治和鐵路立體化，讓人群重新回到舊都心，這也是未來城市治理最重要一個課題。

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