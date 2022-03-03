追雪機會又來了！冷氣團週日南下 最冷時間點曝光

氣象局指出，下週一晚間至下週二清晨，全台海拔3500公尺以上高山包括玉山、合歡山有機會降雪。（資料照）

2022/03/03 18:37

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（3日）東北季風持續減弱，北部及東北部氣溫稍回升，台北市高溫達25.8度、中部達29度。明天同樣全台溫暖偏熱，但週六、下週日東北季風增強，下週日晚間到下週一強冷空氣南下，預估達大陸冷氣團（台北站≦14度）等級，先下雨接著降溫，最低溫是下週一晚間至下週二清晨，全台低溫可能局部下探12度，平均低溫13至14度。

另外，強冷空氣南下也增加高山降雪機率，下週一晚間至下週二清晨，全台海拔3500公尺以上高山包括玉山、合歡山有機會降雪。

中央氣象局預報員趙竑說，今天降雨東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴；但後天週六將有一波東北季風南下，北部及東北部天氣稍轉涼，且北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴；下週日水氣再變多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。

下週日晚間至下週一全台轉為濕冷，趙竑說，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，偏冷以及濕，雨區表現，中部以北及東北部天氣轉冷；北部及東北部地區有雨，容易有局部較大雨勢。中部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

趙竑說，下週二大陸冷氣團持續影響，全台偏冷但水氣減少，東半部和北部山區有局部短暫雨，北部地區、中南部地區轉乾、多雲到晴，下週三減弱氣溫逐漸回升，只剩下東半部地區有局部短暫雨。

氣象局也提醒，今晚至明天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

週日晚間至下週一大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，中部以北及東北部天氣轉冷，圖為台北市未來一週體感溫度變化。（中央氣象局提供）

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