為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    追雪機會又來了！冷氣團週日南下 最冷時間點曝光

    氣象局指出，下週一晚間至下週二清晨，全台海拔3500公尺以上高山包括玉山、合歡山有機會降雪。（資料照）

    氣象局指出，下週一晚間至下週二清晨，全台海拔3500公尺以上高山包括玉山、合歡山有機會降雪。（資料照）

    2022/03/03 18:37

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（3日）東北季風持續減弱，北部及東北部氣溫稍回升，台北市高溫達25.8度、中部達29度。明天同樣全台溫暖偏熱，但週六、下週日東北季風增強，下週日晚間到下週一強冷空氣南下，預估達大陸冷氣團（台北站≦14度）等級，先下雨接著降溫，最低溫是下週一晚間至下週二清晨，全台低溫可能局部下探12度，平均低溫13至14度。

    另外，強冷空氣南下也增加高山降雪機率，下週一晚間至下週二清晨，全台海拔3500公尺以上高山包括玉山、合歡山有機會降雪。

    中央氣象局預報員趙竑說，今天降雨東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴；但後天週六將有一波東北季風南下，北部及東北部天氣稍轉涼，且北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴；下週日水氣再變多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。

    下週日晚間至下週一全台轉為濕冷，趙竑說，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，偏冷以及濕，雨區表現，中部以北及東北部天氣轉冷；北部及東北部地區有雨，容易有局部較大雨勢。中部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

    趙竑說，下週二大陸冷氣團持續影響，全台偏冷但水氣減少，東半部和北部山區有局部短暫雨，北部地區、中南部地區轉乾、多雲到晴，下週三減弱氣溫逐漸回升，只剩下東半部地區有局部短暫雨。

    氣象局也提醒，今晚至明天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

    週日晚間至下週一大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，中部以北及東北部天氣轉冷，圖為台北市未來一週體感溫度變化。（中央氣象局提供）

    週日晚間至下週一大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，中部以北及東北部天氣轉冷，圖為台北市未來一週體感溫度變化。（中央氣象局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    境外空汙入侵玉山！鄭明典PO對比圖「一片霧茫茫」原因曝光
    2022/03/03 14:26

    境外空汙入侵玉山！鄭明典PO對比圖「一片霧茫茫」原因曝光
    追雪族注意！週日強冷空氣報到 3500米以上高山有望降雪
    2022/03/03 13:04

    追雪族注意！週日強冷空氣報到 3500米以上高山有望降雪

    正妹血管都是油？醫：無關胖瘦年齡
    境外空污來襲！ 中南部成空品重災區
    2022/03/03 11:13

    境外空污來襲！ 中南部成空品重災區
    冬衣先別收！好天氣到週末 週日晚起變天低溫探10度
    2022/03/03 09:39

    冬衣先別收！好天氣到週末 週日晚起變天低溫探10度

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播