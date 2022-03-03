北市小黃運將7千元免費健檢 今起報名限額1523人

台北市公共運輸處表示，北市計程車駕駛免費健康檢查，今起報名至10月31日止。（記者蔡亞樺攝）

2022/03/03 17:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為照顧計程車駕駛的健康，台北市公共運輸處表示，今年免費健康檢查3月3日起受理報名，報名時間至10月31日止，凡設籍北市且領有有效職業駕照、執業登記證的計程車駕駛人皆可參加，共1523個名額有限，呼籲駕駛盡早報名。

公運處指出，計程車駕駛因工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，健康容易出毛病，根據去年的檢查報告顯示，大部分駕駛有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面的問題，透過免費健檢服務能夠讓駕駛及早發現身體方面的警訊，有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。

公運處表示，免費健檢服務市值約7000元、提供24項檢查項目，其健檢項目已結合職業駕照審驗體檢項目，以利駕駛人辦理職業駕照審驗，可撙節重複檢驗所需時間與費用，且過去3年受檢駕駛的滿意度均達97%以上。

今年特約醫院包括博仁綜合醫院、新泰綜合醫院、中心綜合醫院及宏恩綜合醫院，受檢者享有免費餐點及2小時停車。公運處表示，欲參加免費健檢的駕駛朋友，持身分證（須設籍北市）、有效職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，至北市各計程車服務站、計程車公（工）會等地點擇一報名。

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