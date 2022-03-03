為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市小黃運將7千元免費健檢 今起報名限額1523人

    台北市公共運輸處表示，北市計程車駕駛免費健康檢查，今起報名至10月31日止。（記者蔡亞樺攝）

    台北市公共運輸處表示，北市計程車駕駛免費健康檢查，今起報名至10月31日止。（記者蔡亞樺攝）

    2022/03/03 17:55

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕為照顧計程車駕駛的健康，台北市公共運輸處表示，今年免費健康檢查3月3日起受理報名，報名時間至10月31日止，凡設籍北市且領有有效職業駕照、執業登記證的計程車駕駛人皆可參加，共1523個名額有限，呼籲駕駛盡早報名。

    公運處指出，計程車駕駛因工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，健康容易出毛病，根據去年的檢查報告顯示，大部分駕駛有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面的問題，透過免費健檢服務能夠讓駕駛及早發現身體方面的警訊，有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。

    公運處表示，免費健檢服務市值約7000元、提供24項檢查項目，其健檢項目已結合職業駕照審驗體檢項目，以利駕駛人辦理職業駕照審驗，可撙節重複檢驗所需時間與費用，且過去3年受檢駕駛的滿意度均達97%以上。

    今年特約醫院包括博仁綜合醫院、新泰綜合醫院、中心綜合醫院及宏恩綜合醫院，受檢者享有免費餐點及2小時停車。公運處表示，欲參加免費健檢的駕駛朋友，持身分證（須設籍北市）、有效職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，至北市各計程車服務站、計程車公（工）會等地點擇一報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女台商「腎腫瘤」未治療 半年竟大５倍需切除右腎保命
    2022/02/09 19:04

    女台商「腎腫瘤」未治療 半年竟大５倍需切除右腎保命
    勞工健檢有紅字別輕忽 醫籲積極健康管理
    2022/01/05 13:22

    勞工健檢有紅字別輕忽 醫籲積極健康管理

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    台中慈濟醫院守護慢飛天使 疫下持續為百人健檢
    2021/10/17 17:01

    台中慈濟醫院守護慢飛天使 疫下持續為百人健檢
    員工空腹枯等14小時、例休遭佔用 北市環保局健檢新制挨轟
    2021/09/28 14:45

    員工空腹枯等14小時、例休遭佔用 北市環保局健檢新制挨轟

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播