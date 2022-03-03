烏克蘭捐款專戶至今收到7964萬善款 某中小企業主捐200萬

外交部透過財團法人賑災基金會自3月2日下午2點20分開立烏克蘭捐款專戶，線上多元支付則於3月3日上午10點前開通。截至今天下午5點為止，捐款金額合計達7964萬元，捐款人數總計達15677人，其中最高一筆捐款為200萬元。（資料照，本報合成）

2022/03/03 17:38

〔記者李欣芳／台北報導〕外交部透過財團法人賑災基金會自3月2日下午2點20分開立烏克蘭捐款專戶，線上多元支付則於3月3日上午10點前開通。截至今天下午5點為止，捐款金額合計達7964萬元，捐款人數總計達15677人，其中最高一筆捐款為200萬元。

賑災基金會表示，這筆200萬元的捐款是來自某中小企業主，為避免引發企業界的競爭關係，不便透露個資等細節。

基金會表示，自帳戶開通以來，亦有許多熱心民眾來電詢問捐款相關事宜，為提供正確訊息及即時釋疑，賑災基金會開設捐款諮詢專線（（02）8912-7779），接聽時間為每日08:30～20:30，這次收款機關土地銀行亦特別開設專線電話（02） 2523-1063，若民眾對捐款方式、收款機構、收據抵稅等相關問題有疑問，歡迎來電洽詢。亦可使用傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式詢問。

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